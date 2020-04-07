Хороший нюх. Служебная собака в Барнауле помогла поймать вора из Забайкалья

Служебно-розыскная собака помогла раскрыть кражу из частного дома по горячим следам и задержать 22-летнего парня, укравшего технику и еду на 85 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
В полицию поступила информация о взломе частного дома. На место прибыла следственная группа вместе с овчаркой Сандерой.
Собака быстро взяла след и повела полицейских за собой, спустя некоторое время приведя их к подозреваемому. Им оказался 22-летний житель Забайкальского края, ранее уже судимый за квартирные кражи. На данный момент подозреваемый находится под стражей. Причиненный ущерб оценивается в 85 тысяч рублей.
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