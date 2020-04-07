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Все идет по плану. В Минтрансе рассказали, готовы ли мосты на Алтае встретить паводок

, ИА "Амител"
Специалисты проверили готовность сооружений к приходу большой воды
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае проверили состояние всех мостов и труб, находящихся под угрозой паводка. Об этом на пресс-конференции 7 апреля рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. На тех участках, которые признали проблемными, дорожники ведут работы по водоотведению.

Всего специалисты проверили более 750 мостов и более 7800 труб разного диаметра и протяженности, уточнил Дементьев. В рамках подготовки к паводку дорожные службы провели ревизию сооружений и очистили трубы.

При этом проверка показала, что не все участки на данный момент готовы встретить залповые потоки воды. Но работы по ним будут проводить позднее, в плановом порядке.

"Дорожные службы все эти вопросы отрабатывают. Там, где гидротехнические сооружения имеют недостаточную пропускную способность, на этот год уже запланированы мероприятия. Будем увеличивать диаметр труб. Также предусмотрен большой объем работ по ремонту мостов, которые находятся в предаварийном состоянии. Все работы будем выполнять", – сообщил министр.

Напомним, 2 апреля вице-премьер края Игорь Степаненко рассказал о том, как в крае готовятся к паводковому периоду. По его словам, группировку МЧС из-за коронавируса уменьшать не будут, а спасатели уже работают в тех районах, которые могут оказаться под угрозой в первую волну паводка. 

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

7.04.2020 12:54
krash

Мы и к зиме были готовы...но обосрались..
Мы и к пандемии готовы, но только на бумаге - нет ни масок, ни дизинфекции ничего. люди не защищенные, вынуждены шить сами маски и делать антисептики (Но мы приывыклю все сами делать, не на государство же надеяться)

Продолжать можно бесконечно но.....

Данная новость настораивает. ждем беды в паводке....Не зря мазаться начали о готовности, не к добру. Сочуствую заранее потерпевшим.

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