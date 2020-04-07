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Власти не намерены закрывать авиасообщение между Барнаулом и Москвой

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Но приезжающие оттуда люди должны уйти на две недели на самоизоляцию
Фото: Мария Говорухина

Фото: Мария Говорухина

Авиасообщение между Барнаулом и Москвой не будет прекращено полностью, несмотря на 40% снижение пассажиропотока. Уже сейчас отменены несколько рейсов из барнаульского аэропорта, но полностью закрывать направление не планируется.

"Нет. Такого делать мы не планируем. Рейсы выполняются исходя из пассажиропотока", – сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев

При этом граждане, прилетающие в регион из Москвы, обязаны будут отправиться на режим самоизоляции домой на 14 дней.

Ранее глава соседней Республики Алтай Олег Хорохордин распорядился на время закрыть все авиасообщения между другими регионами страны, а особенно с Москвой. Авиакомпания "Победа" не будет осуществлять полеты по этому маршруту до 31 мая, а S7 – до 23 апреля.

Что касается барнаульского аэропорта, то с 1 апреля отменен рейс до Томска. Авиакомпанией S7 и "Уральские авиалинии" также сокращено число рейсов сообщением Барнаул – Москва. Таким образом, S7 доставит пассажиров во все ранее указанные даты, кроме 2, 7, 9, 10, 14, 16 апреля, а "Уральские авиалинии" не будут выполнять рейсы 3, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 апреля. Перевозчик "КрасАвиа" также отменил рейсы Барнаул – Красноярск на 11, 14, 18 и 25 апреля.

Сейчас из Барнаула можно улететь в Казань и Новосибирск. Однако и эти направления в ближайшие дни могут временно закрыть для жителей Алтайского края. В мае анонсировали запуск самолета до Омска. О его судьбе сейчас ничего неизвестно. Кроме того, летом будет запущен рейс до Симферополя.

По состоянию на утро 7 апреля в Алтайском крае официально зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

7.04.2020 12:11
О'Пушкин

,,мало,заразы мало.."
на мотив,, Бахамарамы"
Ирапшен? Чи Бони М?

7.04.2020 12:15
О'Пушкин

,,мало,заразы мало
не помрем,так будем всех сильней"- дополняйте,напишем вместе
новый ,,Гимн Восходящему Солнцу"

7.04.2020 12:19
krash

Кроме разноса вируса...нафига они нужны тут москали?
егут целыми шатлами как крысы с тонущего корабля. с эпицентра заражения. Сюда заразу несут.
И поверьте, нифига они не будут на карантине идеть. ни кто не сидит

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