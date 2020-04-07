Власти не намерены закрывать авиасообщение между Барнаулом и Москвой

Авиасообщение между Барнаулом и Москвой не будет прекращено полностью, несмотря на 40% снижение пассажиропотока. Уже сейчас отменены несколько рейсов из барнаульского аэропорта, но полностью закрывать направление не планируется.
"Нет. Такого делать мы не планируем. Рейсы выполняются исходя из пассажиропотока", – сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.
При этом граждане, прилетающие в регион из Москвы, обязаны будут отправиться на режим самоизоляции домой на 14 дней.
Ранее глава соседней Республики Алтай Олег Хорохордин распорядился на время закрыть все авиасообщения между другими регионами страны, а особенно с Москвой. Авиакомпания "Победа" не будет осуществлять полеты по этому маршруту до 31 мая, а S7 – до 23 апреля.
Что касается барнаульского аэропорта, то с 1 апреля отменен рейс до Томска. Авиакомпанией S7 и "Уральские авиалинии" также сокращено число рейсов сообщением Барнаул – Москва. Таким образом, S7 доставит пассажиров во все ранее указанные даты, кроме 2, 7, 9, 10, 14, 16 апреля, а "Уральские авиалинии" не будут выполнять рейсы 3, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 апреля. Перевозчик "КрасАвиа" также отменил рейсы Барнаул – Красноярск на 11, 14, 18 и 25 апреля.
Сейчас из Барнаула можно улететь в Казань и Новосибирск. Однако и эти направления в ближайшие дни могут временно закрыть для жителей Алтайского края. В мае анонсировали запуск самолета до Омска. О его судьбе сейчас ничего неизвестно. Кроме того, летом будет запущен рейс до Симферополя.
По состоянию на утро 7 апреля в Алтайском крае официально зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом.
Комментарии
,,мало,заразы мало.."
на мотив,, Бахамарамы"
Ирапшен? Чи Бони М?
,,мало,заразы мало
не помрем,так будем всех сильней"- дополняйте,напишем вместе
новый ,,Гимн Восходящему Солнцу"
Кроме разноса вируса...нафига они нужны тут москали?
егут целыми шатлами как крысы с тонущего корабля. с эпицентра заражения. Сюда заразу несут.
И поверьте, нифига они не будут на карантине идеть. ни кто не сидит