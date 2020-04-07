По данным на 7 апреля 1547 человек в Алтайском крае находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса, причем 95 добавились к их числу за последние сутки, рассказали в региональном оперативном штабе.
При этом в ведомстве уточнили, что всего с начала 2020 года медицинский контроль прошли 5826 человек, но с 3500 уже сняли наблюдение после двухнедельного карантина, в том числе с 544 – за сутки.
"За минувшие сутки на территории края новых заболевших не выявлено", – констатировали в оперативном штабе.
Для диагностики использовали тест-системы, которые позволяют получить результаты в течение двух-четырех часов. Первоочередно тестируют тех, кто контактировал с зараженными COVID-19. Лабораторно подтвердили диагноз "коронавирус" у 12 человек.
Комментарии
95 жителей Алтайского края за сутки взяли под наблюдение из-за COVID-19
За это же время сняли подозрение с 544 человек
Ну вот количество карантинных резко уменьшается, потому что им на работу пора идти, Томенко разрешил. Скоро большинство подозреваемых выпустят и никого больше подозревать не будут
12:47
Иди с повинной.
7.04.2020 12:54
- гость -
Сам иди, я работаю, Томенко разрешил
массовый психоз продолжается
Уже закончился, большинство пошло работать
первую женщину из Доминиаканы когда выпустят? Хватит там отлеживаться пора работать. Статистика на выздоровление должна уже идти. Поистерили и хватит.
Искусство подавать информацию...
95 человек на учет из-за чего? из-за того, что у них были контакты с последней пятеркой выявленных?
Народу вышло столь на улицы что скоро с 12 в тысячи раз подскочит
А вот если в офисе сидит сотрудник с температурой, друга которого взяли под наблюдение из-за прямых контактов. Сам на больничный не идёт, руководителю по-барабану. Что делать?