Ледоход на Оби в Барнауле начнется уже скоро. Прямая трансляция

Настоящий ледоход в Барнауле на Оби начнется в ближайшие два дня – 8 или 9 апреля, сообщили ИА "Амител" в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. Сейчас в районе речного вокзала установлены веб-камеры телеканала "Катунь-24". Видно, что лед уже скрыт водой, но это еще не ледоход. В Алтайском крае реки постепенно начали вскрываться ото льда. Еще немного терпения и весна подарит барнаульцам одно из своих самых масштабных зрелищ. Но в этом году лучше всего наслаждаться им дистанционно.
Напоминаем, что в Алтайском крае в связи с пандемией коронавируса действует режим самоизоляции. Для собственной безопасности оставайтесь дома и наблюдайте за ледоходом в онлайн-трансляции.
Спасибо "Катунь24" за предоставленную ссылку.
Комментарии
ссылку на ледоход проверьте, а то странный у вас ледоход
https://katun24.ru/ip-web/barnaul/rechnoy-vokzal
ледоход.обед.
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