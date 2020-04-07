Ледоход на Оби в Барнауле начнется уже скоро. Прямая трансляция

Настоящий ледоход в Барнауле на Оби начнется в ближайшие два дня – 8 или 9 апреля, сообщили ИА "Амител" в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. Сейчас в районе речного вокзала установлены веб-камеры телеканала "Катунь-24". Видно, что лед уже скрыт водой, но это еще не ледоход. В Алтайском крае реки постепенно начали вскрываться ото льда. Еще немного терпения и весна подарит барнаульцам одно из своих самых масштабных зрелищ. Но в этом году лучше всего наслаждаться им дистанционно.

Напоминаем, что в Алтайском крае в связи с пандемией коронавируса действует режим самоизоляции. Для собственной безопасности оставайтесь дома и наблюдайте за ледоходом в онлайн-трансляции.

Спасибо "Катунь24" за предоставленную ссылку.