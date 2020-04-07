Несостоятельные. Количество личных банкротств в России выросло почти на 70%

Количество личных банкротств россиян выросло за первые три месяца 2020 года на 68%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сведения Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Согласно информации, за январь-март 2020 года банкротами стали 22,4 тысячи россиян, что почти на 68% больше, чем за тот же период прошлого года.
Рост заявлений о финансовой несостоятельности связывают с распространением судебной практики и растущей популярностью процедуры, а сами суды стали чаще выносить положительные решения.
При этом, как считают эксперты, нынешний кризис вызовет резкий рост числа банкротств. Только на ноябрь 2019 года, по оценкам Национального бюро кредитных историй, почти миллион российских заемщиков имели право объявить себя несостоятельными. Средний долг каждого потенциального банкрота превышал полмиллиона рублей, а просрочка по кредитам составляла более трех месяцев.
Комментарии
Маленько просчитались, народ поумнел, не хотите помошь оказать, получите обвал банков по закону, и кучу изъятого барахла нафиг не нужного
Осенью банковской сфере, в её нынешнем виде, наступит амба. И не только в России.
7.04.2020 15:00
- гость -
Осенью банковской сфере, в её нынешнем виде, наступит амба
Как доллару с америкой?))