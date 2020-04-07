Стало известно, будут ли ремонтировать дороги на Алтае из-за коронавируса

Строительство и ремонт дорог в Алтайском крае будет продолжено согласно графику, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом сообщил во время пресс-конференции министр транспорта региона Александр Дементьев. По его словам, зима была не самой лучшей для наших дорог из-за переувлажнения, поэтому дорожному полотну нанесен серьезный урон. Предстоит много ремонтных работ, и оттягивать их нельзя.

"В рамках исполнения соглашений с федеральным дорожным агентством переносов сроков дорожных работ в рамках нацпроекта не предусмотрено. Работаем в штатном режиме. Были проведены уже все конкурсные процедуры. Как только погода позволит, мы приступим к работам", – сообщил Александр Дементьев.

Также, по словам министра, в плановом режиме ведутся работы на старом мосту в Барнауле, стоимость которых составляет 1,1 миллиарда рублей. Работы, по словам министра, выполняются как на самом мосту, так и на переустройстве необходимой железнодорожной инфраструктуры, для того чтобы в летний период, когда увеличится количество пассажирских поездов, их можно было пустить по двум имеющимся путям через реку Обь.

Также уже в ближайшее время будет продолжено строительство обводного канала, где в июне 2021 года пройдет ЧМ. Общая стоимость работ оценивается в 250 миллионов рублей.

Всего же дорожный фонд в 2020 году в Алтайском крае составит почти 11 миллиардов рублей. На эти деньги в регионе будут выполнять работы в рамках нацпроекта "БКАД", а также ремонтировать дороги во всех районах края. Барнаул из этого пирога получит около миллиарда. Всего в городе приведут в порядок 33 участка дорог.

Также продолжатся работы по реконструкции участка ул. Попова в границах улиц Власихинской и Трактовой. На объекте будет заменено дорожное покрытие, тротуары, смонтировано освещение, установлены знаки. В этом году здесь обустроили сеть ливневой канализации и провели отсыпку дороги щебнем.