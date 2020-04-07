Жителям Алтайского края предлагают стать "Замечательными соседями"

Проект "Победа в каждом из нас", Алтайское региональное отделение "Волонтеры Победы" и Алтайский центр развития добровольчества приглашают жителей региона присоединиться к акции "Замечательный сосед".
В рамках акции можно предложить свою помощь в покупке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости пожилым людям, одиноким матерям, людям с ограниченными возможностями здоровья.
"Присоединяясь к акции "Замечательный сосед", каждый сможет подарить частичку тепла и доброты тем, кто живет рядом. К тому же вы можете стать помощником всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ", – отмечают организаторы.
О своем желании можно заявить, например, оставив объявление в подъезде или разместив сообщение в чатах жильцов в различных мессенджерах.
При этом волонтерам напоминают о мерах предосторожности в связи с пандемией коронавируса. Помогая людям, нужно надевать медицинскую маску и перчатки, соблюдать дистанцию минимум в полтора метра.
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На трамбоне и трубе слабать что ли?