Трамп подписал указ о праве США добывать ресурсы на Луне

Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США вести "коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве". Соответствующая информация размещена на сайте Белого дома.
Как следует из текста документа, Соединенные Штаты отказываются признавать действие Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах (принято резолюцией Генассамблеи ООН в 1979 году), которое признает космос всеобщим достоянием.
Трамп поручил госсекретарю США пресекать все попытки трактовать это соглашение как часть международного права.
Стоит отметить, что далеко не все одобряют политику американского лидера. Например, американские конгрессмены большинством голосов приняли резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа на ведение боевых действий против Ирана.
Инициаторы законопроекта считают, что, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, Трамп поступил неосмотрительно и беспричинно обострил ситуацию в регионе.
Комментарии
о праве США добывать ресурсы на Луне
А кто им помешает, только если коронавирус
Там нефть наверное дешевая есть
всяко, даже с учетом доставки на землю, будет дешевле сеченской
Это сделано, чтобы Вова кинулся с ними соперничать, доказал, что он их победил, и потратил оставшиеся народные бабки.
Не до Луны нашему всему, на самоизоляции,хорошо если в желтом костюме выползет парад принимать в пустой Москве
Я вот все жду когда китайцы слетают на Луну, и покажут что в месте "высадки" американских астронавтов ничего нет. За всю мою жизнь (а это более 30 лет) на Луну не ступала нога человека.
13:55
- гость -
Я вот все жду когда китайцы слетают на Луну
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Как мало вам нужно для счастья. Вы уже по шейку в российской власти(только хлебнуть осталось), а вы за высадку на Луну переживаете.
04.2020 13:45 сечинская была уже на нуле, куда еще дешевле, если только к Трампу нефть сама с Луны будет прилетать
Трамп на Луну собрался, а Борис Джонсон в реанимации, какие разные судьбы
а мы до сих пор не можем с умом распорядится тем , что у нас под ногами лежит.
каков поп, таков и приход.
"Я вот все жду..."
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Да ты - ждун! Поди и крах доллара ждёшь и загнивание Запада?
Да вывфёврёти!
Америки ваабще нет!
Это фейк!
А на Луну теперь можно смотреть бесплатно или с начало денежку в пользу США отправить надо?)))
Нет Луны ! Ничего Нет !
Америка есть, она уже и на Луне
Может поэтому Нью Йорк и пустой
А чо не сразу на Сатурне!!!! Бери-не-хочу! А на чём полетят? Вечерней лошадью?
рагозину срочно приготовиться на батуте
Да отправить Трампа на Луну! Петарду ему в о...у или снаряд, который обеспечит ускорение...
Анунакам плевать на Трампа и его указявки.
А по сопатке...............