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Трамп подписал указ о праве США добывать ресурсы на Луне

, ИА "Амител"
Американское государство не признает космос всеобщим достоянием
Дональд Трамп / Фото: newyorker.com

Дональд Трамп / Фото: newyorker.com

Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США вести "коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве". Соответствующая информация размещена на сайте Белого дома.

Как следует из текста документа, Соединенные Штаты отказываются признавать действие Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах (принято резолюцией Генассамблеи ООН в 1979 году), которое признает космос всеобщим достоянием.

Трамп поручил госсекретарю США пресекать все попытки трактовать это соглашение как часть международного права.

Стоит отметить, что далеко не все одобряют политику американского лидера. Например, американские конгрессмены большинством голосов приняли резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа на ведение боевых действий против Ирана.

Инициаторы законопроекта считают, что, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, Трамп поступил неосмотрительно и беспричинно обострил ситуацию в регионе.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.04.2020 13:32
гость

о праве США добывать ресурсы на Луне

А кто им помешает, только если коронавирус

7.04.2020 13:33
гость

Там нефть наверное дешевая есть

7.04.2020 13:45
13-33

всяко, даже с учетом доставки на землю, будет дешевле сеченской

7.04.2020 13:46
Горожанин

Это сделано, чтобы Вова кинулся с ними соперничать, доказал, что он их победил, и потратил оставшиеся народные бабки.

7.04.2020 13:49
- гость -

Не до Луны нашему всему, на самоизоляции,хорошо если в желтом костюме выползет парад принимать в пустой Москве

7.04.2020 13:55
- гость -

Я вот все жду когда китайцы слетают на Луну, и покажут что в месте "высадки" американских астронавтов ничего нет. За всю мою жизнь (а это более 30 лет) на Луну не ступала нога человека.

7.04.2020 14:02
- гость -

13:55
- гость -
Я вот все жду когда китайцы слетают на Луну
-----
Как мало вам нужно для счастья. Вы уже по шейку в российской власти(только хлебнуть осталось), а вы за высадку на Луну переживаете.

7.04.2020 14:02
гость

04.2020 13:45 сечинская была уже на нуле, куда еще дешевле, если только к Трампу нефть сама с Луны будет прилетать

7.04.2020 14:05
гость

Трамп на Луну собрался, а Борис Джонсон в реанимации, какие разные судьбы

7.04.2020 14:09
новости дна

а мы до сих пор не можем с умом распорядится тем , что у нас под ногами лежит.
каков поп, таков и приход.

7.04.2020 14:09
- гость -

"Я вот все жду..."
-----
Да ты - ждун! Поди и крах доллара ждёшь и загнивание Запада?

7.04.2020 14:10
- гость -

Да вывфёврёти!
Америки ваабще нет!
Это фейк!

7.04.2020 14:11
Я

А на Луну теперь можно смотреть бесплатно или с начало денежку в пользу США отправить надо?)))

7.04.2020 14:11
ЯЛЕГЕНДА

Нет Луны ! Ничего Нет !

7.04.2020 14:19
гость

Америка есть, она уже и на Луне

7.04.2020 14:20
гость

Может поэтому Нью Йорк и пустой

7.04.2020 14:43
ЫЫЫЫЫЫЫ!!!

А чо не сразу на Сатурне!!!! Бери-не-хочу! А на чём полетят? Вечерней лошадью?

7.04.2020 14:44
гость

рагозину срочно приготовиться на батуте

7.04.2020 14:45
тю!

Да отправить Трампа на Луну! Петарду ему в о...у или снаряд, который обеспечит ускорение...

7.04.2020 14:50
- гость -

Анунакам плевать на Трампа и его указявки.

7.04.2020 15:19
Дмитрий

А по сопатке...............

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