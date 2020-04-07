Трамп подписал указ о праве США добывать ресурсы на Луне

Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США вести "коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве". Соответствующая информация размещена на сайте Белого дома.

Как следует из текста документа, Соединенные Штаты отказываются признавать действие Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах (принято резолюцией Генассамблеи ООН в 1979 году), которое признает космос всеобщим достоянием.

Трамп поручил госсекретарю США пресекать все попытки трактовать это соглашение как часть международного права.

Стоит отметить, что далеко не все одобряют политику американского лидера. Например, американские конгрессмены большинством голосов приняли резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа на ведение боевых действий против Ирана.

Инициаторы законопроекта считают, что, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, Трамп поступил неосмотрительно и беспричинно обострил ситуацию в регионе.