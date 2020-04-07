В Барнауле будут судить курьера, сбившего ребенка на Лазурной

Прокуратура Барнаула утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который сбил ребенка и тем самым нанес ему тяжкий вред здоровью. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Установлено, что в декабре 2019 года житель Барнаула, работающий курьером, на автомобиле Ford ехал на заказ по ул. Лазурной. На дороге в зоне действия знака "Дети", установленном напротив школы, образовалась пробка, которую мужчина решил объехать по встречной полосе. Скорость автомобиля составляла 45 км/час. В этот момент на дорогу выбежал ребенок. Водитель не успел среагировать и сбил пешехода.
Удар привел к тяжелым травмам. Уголовное дело направили в Индустриальный районный суд.
Комментарии
Наверное год условно, прав не лишат, он ими зарабатывает и тысяч 100 вред здоровью и моральный