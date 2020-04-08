Мама, я в Третьяковке. Рисунки школьников станут основой для мультимедийного проекта

У школьников со всей страны появилась возможность учиться у Ростана Тавасиева – художника, скульптора и автора инсталляций. Ребята будут создавать с ним совместное произведение, которое осенью представят в Третьяковке. Программу запускают МТС совместно с Третьяковской галереей в рамках благотворительного проекта "Поколение М".
Участие принимают школьники от 11 до 18 лет. Им нужно создать идею произведения искусства для космического пространства, нарисовать один или несколько эскизов и загрузить их на сайт "Поколения М" до 30 сентября 2020 года. Лучшие работы лягут в основу мультимедийной космической инсталляции.
"Мы ежегодно предлагаем новые бесплатные творческие активности в рамках проекта "Поколение М". Обновленная программа художественных практик позволит детям под другим углом посмотреть на творческий процесс и получить знания от современного художника. Этот опыт пригодится в качестве творческого лифта в будущем", – отметил президент МТС Алексей Корня.
На сайте проекта "Поколение М" также будет запущена образовательная онлайн-программа для юных художников. Из серии онлайн-бесед с Ростаном Тавасиевым школьники узнают, почему космос может стать местом для искусства, зачем рисовать эскизы и как воплотить свои самые смелые замыслы в жизнь.
МТС и Третьяковская галерея уже четвертый год проводят совместные социальные и культурные проекты. Их общая цель – дать равные возможности для образования и творчества детям и подросткам, независимо от места проживания и социального статуса родителей. За время партнерства с МТС Третьяковка получила тысячи творческих работ от детей со всей страны, в том числе из небольших населенных пунктов. Работы победителей объединили в две специальные экспозиции.
"Надеемся, что новый формат программы привлечет к проекту еще более широкую аудиторию и замотивирует ребят на развитие творчества", – поделилась генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
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