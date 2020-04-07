70 миллионов за участок: в Барнауле могут построить еще один высотный жилой комплекс

В Барнауле выставили на продажу участок, расположенный по адресу Павловский тракт, 60Б, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Собственник оценил территорию площадью 11,2 тысячи квадратных метров в 70 миллионов рублей. Предназначение участка предусматривает, что на нем могут возвести в том числе и жилой комплекс с домами высотой до 25 этажей.
Сейчас там размещены около 15 зданий, в том числе офисы, склады, производственные цеха, гаражи, мастерские. Их общая площадь превышает 3,6 тысячи кв. метров.
Стоит отметить, что в шаговой доступности от земельного участка расположены две школы, гаражный комплекс, а также целый ряд магазинов.
Жилые здания поблизости представлены 16-уровневыми домами с пентхаусами и панельными девятиэтажками.
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