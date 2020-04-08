Жительница Барнаула Надежда Иванова вместе с внучкой несколько лет пыталась добиться расселения из аварийного дома, расположенного на улице Кулагина. Несмотря на то, что здание администрация города давно признала непригодным для проживания, выполнять свои обязательства чиновники не спешили. Тем не менее добиться справедливости все-таки удалось в суде. Дело выиграла коллегия юристов "Эгида".

Барак, построенный военнопленными

Двухэтажный многоквартирный дом по адресу улица Кулагина, 13, был построен военнопленными японцами еще в середине прошлого века, рассказала amic.ru Надежда Иванова. Изначально это был самый обыкновенный барак для рабочих. Его должны были снести еще в 1960-70-е годы, но власти передумали. С момента постройки все удобства для жителей находились на улице. Со временем положили трубы, пробросили канализацию и стали жить дальше, вспоминает собеседница рассказы соседей-старожилов. Надежда Иванова заселилась в дом в 2004 году.

"Я сама с инвалидностью, у внучки также есть инвалидность. У меня оформлена над ней опека. Мы проживали на первом этаже. Помимо того, что дом был в аварийном состоянии, вы должны понимать, что и контингент здесь соответствующий. Нам было не очень комфортно", – говорит Надежда Иванова.

Для того чтобы чиновники убедились в непригодности бывшего барака, понадобилось еще 10 лет. Однако до решения всех проблем было далеко.

"Наконец, в 2014 году мэрия признала, пусть и с большим опозданием, наш дом аварийным. Сначала пообещали, что в 2015 году дадут жилье. Затем выяснилось, что денег на расселение людей у администрации города нет, сказали просто – ждите. А у нас вся мебель на подпорках, постоянно сверху заливало – у соседей крыша полностью прогнила. Как в таких условиях продолжать жить?" – вспоминает пенсионерка.

А тем временем на бабушку с внучкой обратили внимание в органах опеки. Учитывая состояние жилища, Надежду Иванову грозили лишить прав, а внучку – изъять из семьи. К счастью, до этого все-таки не дошло.

"Письма куда только не писали, вызывали оценочную комиссию – нам занизили ценник: вместо 3 млн насчитали 2,3 млн за трехкомнатную квартиру площадью 50 кв. м. Этих денег однозначно не хватило бы на покупку нового жилья. В итоге я совсем отчаялась, так как в одиночку и без юридического образования сделать было ничего невозможно. Как-то раз случайно наткнулась на объявление в газете и связалась с коллегией юристов "Эгида". Нашим делом занимался директор Артем Викторович Куликов. Написала доверенность, разбирательства шли несколько месяцев, но в итоге все оказалось не напрасно", – говорит пожилая женщина.

Денег нет, но вы держитесь

Процесс, вспоминает руководитель "Эгиды", получился затяжным. Тем не менее удалось добиться выплаты компенсации со стороны администрации города. Квартира находилась в совместной долевой собственности. Когда дом признают непригодным для проживания, администрация города выносит распоряжение о признании дома аварийным и подлежащим сносу, собственникам направляется требование о необходимости осуществить снос аварийного здания в указанный срок. Если владельцы не выполняют данное требование, то мэрия изымает жилые помещения собственников в принудительном порядке. Но тогда чиновники обязаны выкупить их либо предоставить равноценную замену. Однако ничего сделано не было.

"Когда мы написали письмо в комитет ЖКХ, выяснилось, что денег у мэрии нет. К тому же возникли споры относительно размера выкупной цены изымаемого жилья. Данный спор удалось разрешить лишь в судебном порядке, проведя судебную оценочную экспертизу", – говорит собеседник.

Далее Артем Куликов в интересах жильцов обратился в районный суд. Дело было выиграно, и мэрию обязали выкупить трехкомнатную квартиру. Администрация попыталась обжаловать вердикт, но краевой суд оказался непреклонен.

После чего была приобретена новая квартира для этой семьи – на Потоке. Кроме того, полностью компенсирован переезд.

"Очень благодарна "Эгиде" и Артему Викторовичу персонально. Сколько было потрачено наших нервов и здоровья – трудно передать словами", – отмечает Надежда Иванова.

Добавим, что не всем так повезло, как пенсионерке с внучкой. Часть жильцов все еще остаются в своих квартирах, ведь по плану дом должны полностью расселить только в 2025 году.