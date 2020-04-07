Власти рассказали, повлияет ли пандемия на реконструкцию барнаульского аэропорта

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев сообщил, что эпидемия коронавирусной инфекции не должна повлиять на сроки реконструкции барнаульского аэропорта. Новый терминал должен быть построен, как и планировалось ранее, в 2023 году.
"После согласования техническое задание необходимо передать в Главгосэкспертизу, после чего будет проходить проектирование", – отметил Александр Дементьев во время пресс-конференции.
Новый терминал, площадью около 8 тысяч квадратных метров, будет обслуживать внутренние воздушные линии. Проектирование займет около 6-8 месяцев, а строительство с прохождением необходимых согласований, получения разрешений и запуска в работу – два года. Ожидается, что открыть объект планируют весной 2023 года.
Для того чтобы реализовать проект, правительство региона продаст часть акций предприятию "Новапорт". Для этого АО "Алтайские авиалинии" проведет допэмиссию и выпустит дополнительно акции компании, которые и выкупит холдинг. Взамен "Новапорт" направит около 3 миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры.
Также будет решаться вопрос о строительстве международного аэровокзала. Сергей Рудаков отметил, что в будущем могут появиться новые направления в восточные страны. Также высока вероятность запустить рейсы из Барнаула в другие аэропорты, которые входят в структуру "Новапорта". Например, Волгоград, Тюмень, Калининград, Пермь и так далее.
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