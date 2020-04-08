Доктор Комаровский посоветовал два раза в день заниматься сексом на карантине

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в гостях у YouTube-канала BigMoney рассказал о том, к каким неприятностям может привести длинный карантин, пишет "Рамблер".
Самое плохое, что могут сделать люди, по словам специалиста, — отказаться от физических нагрузок, поэтому доктор Комаровский призывает чаще проявлять физическую активность.
"Убираете в доме - двигайтесь как можно больше. Танцуйте, пойте, занимайтесь любовью каждый день, если есть силы, можете два раза в день", — советует он.
Также врач отмечает, что на карантине не стоит переедать и злоупотреблять. Важно, по мнению Комаровского, уделить время пожилым родственникам.
Комментарии
Сначала надо этих предпенсионеров усыпить,а то через 7 лет 9 месяцев прежневу ненашто будет первоклашек бесплатно кормить
Все правильно посоветовал. Только секс должен быть защищенным, а то облака не выдержат нагрузки.
да было бы с кем
А чё ещё делать напившись синьки
Встречай страна к новому году "детей пьяного ужина'
Проституткам корона вирус не страшен.
8.04.2020 08:32
- гость -
Трудная у тебя жизнь, наверное не лучше, чем у озабоченного Комаровского.