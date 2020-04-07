Пьяный автоэлектрик катался на машинах клиентов в Рубцовске

Полицейские задержали ранее судимого автоэлектрика одного из автосервисов Рубцовска. Его подозревают в угонах, мошенничестве и присвоении имущества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Полицейские выяснили, что мужчина устроился на работу в ноябре 2019 года и стал злоупотреблять доступом к оставленному на ремонт транспорту.
Один из заказчиков для ускорения работы по установке сигнализации разрешил выполнить эту процедуру в домашних условиях.
Но рецидивист злоупотребил доверием, и после употребления спиртного поехал кататься на его машине по городу, неоднократно наезжая на препятствия, чем повредил транспортное средство.
В ходе расследования правоохранители выявили еще несколько аналогичных злоупотреблений с участием автоэлектрика. В одном из случаев он похитил автозапчасти.
Общая сумма ущерба, нанесенная действиями рубцовчанина, превысила 300 тысяч рублей. Против него возбуждено несколько уголовных дел.
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