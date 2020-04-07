Получать духовную пищу будет холодно. Музейную ночь на Алтае перенесли на полгода

В связи с пандемией коронавируса Всероссийскую акцию "Ночь музеев" в Алтайском крае объединят с "Ночью искусств", которая пройдет 3 ноября. Об этом сообщается в официальной группе акции в соцсети "ВКонтакте".
Темой этого года по всему миру были выбраны "Символы". Кроме того, в крае заявлено несколько дополнительных тематик: 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, 85-летие со дня рождения космонавта Г. С. Титова, 290-летие г. Барнаула.
В акции примут участие муниципальные и частные музеи Алтайского края, художественные галереи, парки и другие учреждения культуры. Как сообщили организаторы, подробная информация о времени проведения, стоимости и программе будет размещена позже.
Напомним, что акция обычно проводилась в мае. Вечером работали различные музеи и выставки, а некоторые улицы городов перекрывались для движения автомобилей, становясь пешеходными. Сами музеи подготавливали экскурсионную и развлекательную программу.
Как ранее сообщил amic.ru, 31 марта губернатор Виктор Томенко ввел в крае бессрочный режим изоляции в связи с пандемией COVID-19. 6 апреля он снял часть ограничительных мер для производств.
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