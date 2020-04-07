Жителей Алтайского края предупреждают о сильном ветре и дожде

Региональное ГУ МЧС предупреждает жителей Алтайского края об ухудшении погодных условий сутки 8 апреля. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Ожидаются гололедица и усиление ветра. Его порывы могут достигать 22 метров в секунду. В связи с этим население просят предпринять меры предосторожности, чтобы не стать жертвами стихии.
Пешеходам рекомендуют обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции. Кроме того, не следует укрываться под деревьями и возле стен домов, так как не исключено падение ветвей, а также различных предметов с балконов и кусков фасада.
Автолюбителям советуют соблюдать ПДД, снижать скорость движения, внимательно следить за дорогой и держать почтительную дистанцию до впереди идущего транспорта.
"При гололедице основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Предпринимайте меры для обеспечения личной безопасности заблаговременно! Необходимо соблюдать дистанцию. Очень важно правильно тормозить", – советуют специалисты ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Также спасатели рекомендуют проявлять осторожность при обращении с огнем, особенно в сухую и ветреную погоду, когда пламя распространяется слишком быстро.
9 и 10 апреля ожидается дождливая погода. Особенно сильные дожди синоптики прогнозируют в пятницу.
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