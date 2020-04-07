Республика Алтай остается одним из четырех регионов, где нет коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано 1154 случая заражения COVID-19, общее число инфицированных за все время – 7497 человек. Об этом сообщает российский оперштаб.
На данный момент случаи коронавируса подтверждены в 81 регионе страны. Зараженных нет только в Республике Алтай, Туве, Ненецком автономном округе и на Чукотке.
Как обычно, большая часть заболевших за сутки зарегистрировано в Москве и Московской области – 766 человек. Кроме того, лидируют Санкт-Петербург, Брянская и Калининградская области.
За сутки скончались 11 человек с подтвержденным диагнозом, выздоровели 88. Всего сейчас зарегистрировано 58 смертей и 494 случая выздоровления людей с положительным анализом на COVID-19.
Как ранее сообщил amic.ru, за последние сутки в Алтайском крае под медицинское наблюдение взяли 95 человек. Всего сейчас под ним находятся 1547 человек, а в крае на данный момент зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом.
Комментарии
вообще то если не говорить правду, будет еще хуже, или указание получили?