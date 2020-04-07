Министр образования Алтайского края рассказал, что будет с летними каникулами

Около 5000 человек приняли участие в краевом родительском собрании, которое провело алтайское Министерство образования и науки. В онлайн-режиме родители школьников, педагоги, руководители школ и учреждений дополнительного образования задали свои вопросы и обсудили актуальные проблемы.
По словам главы министерства Максима Костенко, в течение недели в регионе будут тестировать режим дистанционного обучения, чтобы уже 13 апреля школьники могли перейти на него полностью. Всероссийские проверочные работы пройдут до 25 мая, заключительные этапы национальных предметных олимпиад перенесли на 12 мая. Планов переноса летних каникул пока нет.
Детские сады пока продолжают работать в режиме дежурных групп, сообщается на официальном сайте региона.
Как уже писал amic.ru, ранее в России решили перенести старт основной волны сдачи ЕГЭ на 8 июня. Позже первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил и вовсе отменить госэкзамены в 2020 году.
Комментарии
Бедные, бедные наши детки!
в чем бедные то?
7.04.2020 16:24
- гость -
А статью прочитать слабо прежде, чем комментировать?
Нормально там все в статье, что не так?