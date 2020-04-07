В России исключили возможность отмены ЕГЭ

Отмена единого государственного экзамена из-за пандемии COVID-19 в России исключена. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
По его словам, ЕГЭ никто не будет отменять. По всей России экзамены проведут по новому расписанию с 8 июня.
Как ранее сообщил amic.ru, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину отменить ЕГЭ в этом году. По его словам, Госдуме стоит заранее продумать вариант с полной отменой госэкзаменов из-за пандемии коронавируса.
Также правительство перенесло сроки подачи заявлений в вузы и позволило студентам подавать документы на поступление через интернет.
Комментарии
ЕГЭ должен быть продолжен до полной победы дебилизации!
Кто отменит ЕГЭ тому памятник ставит надо.