Клещи наказывают жителей Алтая за нарушение режима самоизоляции

За прошедшую неделю в Республике Алтай от присасывания клещей пострадали 22 человека, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. С начала сезона их число достигло 27.
Многие из них проживают в сельской местности. Примечательно, что они не посещали лес – членистоногие нашли их в пределах населенного пункта. А вот горожане подцепили клещей как раз во время поездок на отдых.
"Любопытно, что если на сельских жителей клещи нападали прямо на подворье, то в числе горожан оказались нарушители режима самоизоляции, которые выбрались за город на природу, – уточнили в ведомстве. – Между тем клещей уже много! Вчера наш специалист за 45 минут собрал 30 экземпляров в Майминском районе".
Как ранее писал amic.ru, первый случай присасывания клеща в этом году в Алтайском крае зафиксировали в Рубцовском районе 24 марта.
В Роспотребнадзоре призывают соблюдать меры профилактики клещевого энцефалита.
В частности, перед походом в лес необходимо одеваться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду. Для этого нужно надевать одежду, рукава и воротник которой будут плотно прилегать к телу, а штаны и рубашку необходимо заправлять.
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