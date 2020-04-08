Банк ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы

Банк ВТБ принимает заявки на кредитные каникулы. На сегодняшний момент уже поступило более 700 обращений. Из них 340 касаются ипотечных займов, 230 – кредитов наличными, 70 – автокредитов и более 60 – кредитных карт.
Подать заявку на отсрочку платежей могут только те, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным от 2019 года. Оформить кредитные каникулы можно через контакт-центр банка и чат-бот в мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Подтверждающие документы о снижении дохода необходимо отправить в течение 90 дней после подачи заявления.
Максимальный размер кредита, по которому физические лица могут обратиться за отсрочкой: 250 тысяч рублей – по потребительским кредитам, 600 тысяч – по автокредитам, 1,5 млн рублей – по ипотеке. Максимальный срок отсрочки не более полугода.
Напомним, что 3 апреля президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул физлицам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства. По окончании отсрочки заемщикам необходимо будет вернуться к регулярным выплатам в том же формате, который был раньше.
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