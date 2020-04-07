Вячеслав Франк дал отсрочку по аренде для малого и среднего бизнеса

Вячеслав Франк подписал распоряжение, которое позволяет малому и среднему бизнесу взять отсрочку на арендную плату в муниципальной собственности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.
Отсрочка предусмотрена для тех предпринимателей, которые арендуют площадь в муниципальных зданиях. Для них платежи могут перенести до 2021 года, а весь накопленный долг будет возвращаться равными частями в течение следующего года. На такие меры администрация города пошла из-за пандемии COVID-19 и самоизоляции, введенной в городе, которые привели к ухудшению финансовой ситуации у большинства предпринимателей.
Отсрочку будут предоставлять в течение трех дней со дня обращения с помощью дополнительного соглашения.
Как ранее сообщил amic.ru, алтайские бизнесмены обратились к Виктору Томенко с просьбой отменить введенный Владимиром Путиным нерабочий месяц. В ответ Виктор Томенко расширил список отраслей, которые продолжат работу в условиях режима самоизоляции.
Комментарии
Сколько тех плошадей то и КТО их арендует, большая часть в аренде у частников и поэтому глубоко в @@@@
Если бизнес на арендуемых площадях у муниципалитета закрыт из-за указов , то должна быть на этот период не отсрочка платежа, а его полная отмена.
Так вы всю муниципальную собственность распродали.... про какую аренду вы говорите???
Напишите в следующих новостях кого конкретно вы освобождаете???
90% аренды в городе - это частники.
ТОЛКА И ТОЛЬКА