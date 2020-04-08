Алтайским предпринимателям бесплатно помогут выйти на электронные торги

Алтайский центр "Мой Бизнес" запустил бесплатную услугу для предпринимателей. Теперь организациям будут безвозмездно помогать в размещении на электронных торговых площадках. К работе с бизнесменами привлекут специалистов, которые правильно смогут организовать порядок действий. Отметим, прием заявок от предпринимателей уже стартовал.
Бизнесменам предлагают целый ряд услуг для участия в тендерах. В пакет входит практический курс "Школа поставщиков от А до Я". Это четырехдневный цикл занятий для будущих участников торгов, подготовка электронной подписи и месячное сопровождение закупок специалистами после завершения курсов.
Помощь в размещении на электронных торгах решили предоставлять бесплатно из-за пандемии коронавируса. По словам директора фонда МСП Антона Слободчикова, эта услуга в таких сложных обстоятельствах необходима для удержания предприятий "на плаву". Вместе с тем бизнес края только недавно стал переводить работу в цифровой формат и этот переход нужно поддерживать.
Кроме того, ранее в центре "Мой Бизнес" бесплатной сделали услугу по сертификации продукции. Она была одной из самых дорогостоящих.
Заявки на бесплатную помощь в размещении на электронных торгах принимают до 21 апреля на портале мойбизнес22.рф. Подробности можно узнать по телефону: 8-800-222-83-22.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
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