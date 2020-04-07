Карта распространения коронавируса в Сибири. Инфографика

Количество подтвержденных случаев коронавируса в РФ составляет около 7500 человек. Большая часть приходится на столичный регион. Относительно благополучно на общем фоне выглядит Сибирь. На территории округа остаются два региона, где до сих пор COVID-19 у населения не выявлен. Это Тыва и Республика Алтай. Лидером по числу зараженных в СФО является Красноярск.
К сожалению, в Сибири есть уже и летальные исходы. Накануне скончался пациент в Иркутской области.
Добавим, что два субъекта, еще несколько лет назад входившие в состав СФО (Бурятия и Забайкалье), также не избежали проникновения нового вируса.
Данные актуальны на 7 апреля. Использована информация с сайта стопкоронавирус.рф
Комментарии
Большая часть приходится на долю Москвы и Подмосковья
К нам из Москвы можно летать, у нас лучше, большинство уже работает, количество наблюдаемых снизилось
Что значит НЕТ, просто тэсты не проводили, как появятся платно в свободном доступе повалится статистика как в МСК
Не нормально, вы месные дома сидите капите долги, а другие будут летать и ездить и ловить там царьвирус и привозить и распространять к нам. Хренасе ограничительные меры. Такой слетавший потом в магаз зайдёт и скольких он там одарит? Даже по дороге домой в типа карантин он не дыша пойдёт или как?