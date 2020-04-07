"Сложное время". Глава Барнаула обратился к горожанам из-за коронавируса

Мэр Барнаула Вячеслав Франк в связи со случаями заболевания коронавирусом в краевой столице напомнил местных жителям о необходимости соблюдения всех мер безопасности. Текст обращения опубликован на сайте мэрии.
"Я убедительно прошу вас, дорогие горожане, соблюдать режим самоизоляции, ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких, – заявил глава города. – По возможности помогите своим пожилым родственникам с покупкой продуктов и товаров первой необходимости, ограничьте пребывание детей на улице и в общественных местах, минимизируйте передвижение по городу".
Он уточнил, что все ранее наложенные ограничения сохраняются. Обновился только список предприятий, которым разрешено продолжать работу в режиме самоизоляции.
Франк также поблагодарил жителей краевой столицы, которые продолжают трудиться, для того чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и безопасность сограждан от угрозы COVID-19.
"Дорогие горожане, мы переживаем сложное время, – констатировал руководитель мэрии. – Я полностью уверен, что объявленные меры профилактики абсолютно необходимы".
Одной из мер стало дезинфицирование улиц города. Специалисты обрабатывают общественный транспорт и остановки, на которых его ждут пассажиры, а также подъезды домов, подземные переходы, дороги, площади и тротуары.
Дезинфекция препаратами "ДезХлор", "ДПАлтай" и "ДезХлорантин" ведется в дневное время, с ограничением доступа людей к обрабатываемой территории.
Комментарии
ДА ИДИТЕ КА ВЫ ЛЕСОМ.ПОЛЕМ