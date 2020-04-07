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Частные медицинские организации на Алтае просят губернатора разрешить им работать

, ИА "Амител"
Они обещают соблюдать санитарные нормы и даже принимать людей по полисам ОМС

Частные медицинские организации Алтайского края просят губернатора региона Виктора Томенко разрешить им работать в период режима самоизоляции. Они готовы оказывать медицинскую помощь населению в рамках ОМС, учитывая, что больницы края испытывают повышенную нагрузку из-за того, что были перепрофилированы на борьбу с коронавирусом. Предприниматели опасаются, что вынужденный простой приведет к разорению и уничтожению большей части частных медицинских организаций региона. А в этой сфере на данный момент задействованы десятки тысяч специалистов. Кроме того, по их мнению, отложенная плановая медицинская помощь (в соответствии с указом губернатора) не выход из ситуации, так как приведет к увеличению числа экстренных и неотложных пациентов. А это увеличит и без того серьезную нагрузку на государственные медицинские организации. При этом в письме на имя Виктора Томенко (есть в распоряжении редакции) от комитета по здравоохранению Алтайской торгово-промышленной палаты подчеркивается, что неотложная медицинская помощь в большинстве частных медицинских организаций занимает до 50% от объема всех услуг.

 "… Запрет на оказание плановой медицинской помощи уже приводит к трагическим последствиям в состоянии здоровья жителей края", – говорится в обращении. –  <…> Этот запрет неминуемо приведет к разорению и уничтожению большей части организаций частной системы здравоохранения края, в которой задействованы десятки тысяч специалистов, обеспечивающих существование сотен тысяч членов семей. Настоятельно просим пресечь незаконные требования надзорных органов по остановке работы частных медицинских организаций Алтайского края под предлогом требования властей о приостановке оказания плановой медицинской помощи".

И никаких послаблений

Сегодняшняя ситуация способна поставить частную медицину в Алтайском крае на колени, отмечает депутат Барнаульской городской думы, доктор медицинских наук Алексей Маликов в беседе с amic.ru. Он обратил внимание, что в других регионах России нет запрета на работу медицинских организаций: ни в Москве, где ситуация гораздо серьезнее, чем в Алтайском крае, ни у соседей в Новосибирске. Кроме того, противоречит указу президента, в котором говорится, что ограничительные мероприятия не распространяются на медицинские организации.

Он также подчеркнул, что частные медицинские клиники не вошли в перечень предприятий, которым положены льготы по налогообложению или другая поддержка государства в существующих условиях. "А ведь им также надо платить людям заработную плату, налоги, арендную плату и нести прочие расходы. Другим организациям дали эти преференции, и еще разрешили продолжить работу. А частной медицине – нет. Почему – не понятно. Сегодня в крае остановлена вся плановая медицинская помощь. Люди не могут пройти никакое обследование – ни УЗИ, ничего другого. Жители края тоже страдают от этого решения".  

Готовы помочь

Между тем в письме на имя губернатора отмечается, что частные медицинские организации края готовы принять на себя "посильный объем неотложной медицинской помощи, возникший в результате перепрофилирования государственных лечебных учреждений для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией" и просят дать соответствующее поручение Министерству здравоохранения Алтайского края. А также готовы организовать работу по лабораторной диагностике коронавирусной инфекции. Напомним, жители Алтайского края на протяжении последних двух месяцев задают вопросы, когда уже тестирование на коронавирус будет организовано в частных клиниках.

"Просим ускорить в крае процесс оформления необходимых разрешительных документов, предусмотренных письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 02/4457-2020-27 от 18.03.2020 г.", – говорится в письме АТПП.

Алексей Маликов сообщил редакции amic.ru, что ранее представители частной медицины сообщали правительству Алтайского края о готовности организовать мобильные бригады для проведения первичной диагностики и забора материалов на анализ методом ПЦР и таким образом снизить нагрузку на поликлиники региона. Но это письмо осталось без ответа, как и другие предложения.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

7.04.2020 18:04
- гость -

У Томенко очевидно нет проблем с оказанием медицинской помощи, в т.ч. стоматологической?!

7.04.2020 18:05
гость

О, я думал они работают. Если мебель можно собирать, то уж медикам то найдется работа, все поликлиники отменили плановые приемы, а болезни у людей никуда не делись. Глуповато выглядит, что медицинские организации не работают, но зато мебель собирается. Причем и зубы у людей болят также и все остальное

7.04.2020 18:19
,,,

Конечно, нужно что бы они работали. У нас в Новоалтайске в поликлинике узких специалистов практически нет, был один выход в частные клиники обращаться. И то прикрыли!

7.04.2020 18:26
- гость -

тест на короновирус в сша стоит 900 баксов, лечение от него более 30 тыс баксов.
Если у вас нет страховки тысяч на 7 в год, то медицинские услуги вообще не для вас,
а если есть то вы все равно платите за услуги.

все это печально, потому что треть американцев не имеет страховки

7.04.2020 18:26
Сибиряк.

Сложно понимаю ситуацию, когда на предприятия г.Новоалтайска стройными тесными колоннами идут рабочие, которым разрешено работать в соответствии с указом губернатора и при этом этим же указом требуют закрыть медицинские клиники, непосредственно выполняющие функцию охраны здоровья населения. Похоже, у писавших это короновирус действует в первую очередь не на лёгкие, а поразил голову.

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