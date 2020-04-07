Частные медицинские организации на Алтае просят губернатора разрешить им работать

Частные медицинские организации Алтайского края просят губернатора региона Виктора Томенко разрешить им работать в период режима самоизоляции. Они готовы оказывать медицинскую помощь населению в рамках ОМС, учитывая, что больницы края испытывают повышенную нагрузку из-за того, что были перепрофилированы на борьбу с коронавирусом. Предприниматели опасаются, что вынужденный простой приведет к разорению и уничтожению большей части частных медицинских организаций региона. А в этой сфере на данный момент задействованы десятки тысяч специалистов. Кроме того, по их мнению, отложенная плановая медицинская помощь (в соответствии с указом губернатора) не выход из ситуации, так как приведет к увеличению числа экстренных и неотложных пациентов. А это увеличит и без того серьезную нагрузку на государственные медицинские организации. При этом в письме на имя Виктора Томенко (есть в распоряжении редакции) от комитета по здравоохранению Алтайской торгово-промышленной палаты подчеркивается, что неотложная медицинская помощь в большинстве частных медицинских организаций занимает до 50% от объема всех услуг.
"… Запрет на оказание плановой медицинской помощи уже приводит к трагическим последствиям в состоянии здоровья жителей края", – говорится в обращении. – <…> Этот запрет неминуемо приведет к разорению и уничтожению большей части организаций частной системы здравоохранения края, в которой задействованы десятки тысяч специалистов, обеспечивающих существование сотен тысяч членов семей. Настоятельно просим пресечь незаконные требования надзорных органов по остановке работы частных медицинских организаций Алтайского края под предлогом требования властей о приостановке оказания плановой медицинской помощи".
И никаких послаблений
Сегодняшняя ситуация способна поставить частную медицину в Алтайском крае на колени, отмечает депутат Барнаульской городской думы, доктор медицинских наук Алексей Маликов в беседе с amic.ru. Он обратил внимание, что в других регионах России нет запрета на работу медицинских организаций: ни в Москве, где ситуация гораздо серьезнее, чем в Алтайском крае, ни у соседей в Новосибирске. Кроме того, противоречит указу президента, в котором говорится, что ограничительные мероприятия не распространяются на медицинские организации.
Он также подчеркнул, что частные медицинские клиники не вошли в перечень предприятий, которым положены льготы по налогообложению или другая поддержка государства в существующих условиях. "А ведь им также надо платить людям заработную плату, налоги, арендную плату и нести прочие расходы. Другим организациям дали эти преференции, и еще разрешили продолжить работу. А частной медицине – нет. Почему – не понятно. Сегодня в крае остановлена вся плановая медицинская помощь. Люди не могут пройти никакое обследование – ни УЗИ, ничего другого. Жители края тоже страдают от этого решения".
Готовы помочь
Между тем в письме на имя губернатора отмечается, что частные медицинские организации края готовы принять на себя "посильный объем неотложной медицинской помощи, возникший в результате перепрофилирования государственных лечебных учреждений для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией" и просят дать соответствующее поручение Министерству здравоохранения Алтайского края. А также готовы организовать работу по лабораторной диагностике коронавирусной инфекции. Напомним, жители Алтайского края на протяжении последних двух месяцев задают вопросы, когда уже тестирование на коронавирус будет организовано в частных клиниках.
"Просим ускорить в крае процесс оформления необходимых разрешительных документов, предусмотренных письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 02/4457-2020-27 от 18.03.2020 г.", – говорится в письме АТПП.
Алексей Маликов сообщил редакции amic.ru, что ранее представители частной медицины сообщали правительству Алтайского края о готовности организовать мобильные бригады для проведения первичной диагностики и забора материалов на анализ методом ПЦР и таким образом снизить нагрузку на поликлиники региона. Но это письмо осталось без ответа, как и другие предложения.
Комментарии
У Томенко очевидно нет проблем с оказанием медицинской помощи, в т.ч. стоматологической?!
О, я думал они работают. Если мебель можно собирать, то уж медикам то найдется работа, все поликлиники отменили плановые приемы, а болезни у людей никуда не делись. Глуповато выглядит, что медицинские организации не работают, но зато мебель собирается. Причем и зубы у людей болят также и все остальное
Конечно, нужно что бы они работали. У нас в Новоалтайске в поликлинике узких специалистов практически нет, был один выход в частные клиники обращаться. И то прикрыли!
тест на короновирус в сша стоит 900 баксов, лечение от него более 30 тыс баксов.
Если у вас нет страховки тысяч на 7 в год, то медицинские услуги вообще не для вас,
а если есть то вы все равно платите за услуги.
все это печально, потому что треть американцев не имеет страховки
Сложно понимаю ситуацию, когда на предприятия г.Новоалтайска стройными тесными колоннами идут рабочие, которым разрешено работать в соответствии с указом губернатора и при этом этим же указом требуют закрыть медицинские клиники, непосредственно выполняющие функцию охраны здоровья населения. Похоже, у писавших это короновирус действует в первую очередь не на лёгкие, а поразил голову.