Частные медицинские организации на Алтае просят губернатора разрешить им работать

Частные медицинские организации Алтайского края просят губернатора региона Виктора Томенко разрешить им работать в период режима самоизоляции. Они готовы оказывать медицинскую помощь населению в рамках ОМС, учитывая, что больницы края испытывают повышенную нагрузку из-за того, что были перепрофилированы на борьбу с коронавирусом. Предприниматели опасаются, что вынужденный простой приведет к разорению и уничтожению большей части частных медицинских организаций региона. А в этой сфере на данный момент задействованы десятки тысяч специалистов. Кроме того, по их мнению, отложенная плановая медицинская помощь (в соответствии с указом губернатора) не выход из ситуации, так как приведет к увеличению числа экстренных и неотложных пациентов. А это увеличит и без того серьезную нагрузку на государственные медицинские организации. При этом в письме на имя Виктора Томенко (есть в распоряжении редакции) от комитета по здравоохранению Алтайской торгово-промышленной палаты подчеркивается, что неотложная медицинская помощь в большинстве частных медицинских организаций занимает до 50% от объема всех услуг.

"… Запрет на оказание плановой медицинской помощи уже приводит к трагическим последствиям в состоянии здоровья жителей края", – говорится в обращении. – <…> Этот запрет неминуемо приведет к разорению и уничтожению большей части организаций частной системы здравоохранения края, в которой задействованы десятки тысяч специалистов, обеспечивающих существование сотен тысяч членов семей. Настоятельно просим пресечь незаконные требования надзорных органов по остановке работы частных медицинских организаций Алтайского края под предлогом требования властей о приостановке оказания плановой медицинской помощи".

И никаких послаблений

Сегодняшняя ситуация способна поставить частную медицину в Алтайском крае на колени, отмечает депутат Барнаульской городской думы, доктор медицинских наук Алексей Маликов в беседе с amic.ru. Он обратил внимание, что в других регионах России нет запрета на работу медицинских организаций: ни в Москве, где ситуация гораздо серьезнее, чем в Алтайском крае, ни у соседей в Новосибирске. Кроме того, противоречит указу президента, в котором говорится, что ограничительные мероприятия не распространяются на медицинские организации.

Он также подчеркнул, что частные медицинские клиники не вошли в перечень предприятий, которым положены льготы по налогообложению или другая поддержка государства в существующих условиях. "А ведь им также надо платить людям заработную плату, налоги, арендную плату и нести прочие расходы. Другим организациям дали эти преференции, и еще разрешили продолжить работу. А частной медицине – нет. Почему – не понятно. Сегодня в крае остановлена вся плановая медицинская помощь. Люди не могут пройти никакое обследование – ни УЗИ, ничего другого. Жители края тоже страдают от этого решения".

Готовы помочь

Между тем в письме на имя губернатора отмечается, что частные медицинские организации края готовы принять на себя "посильный объем неотложной медицинской помощи, возникший в результате перепрофилирования государственных лечебных учреждений для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией" и просят дать соответствующее поручение Министерству здравоохранения Алтайского края. А также готовы организовать работу по лабораторной диагностике коронавирусной инфекции. Напомним, жители Алтайского края на протяжении последних двух месяцев задают вопросы, когда уже тестирование на коронавирус будет организовано в частных клиниках.

"Просим ускорить в крае процесс оформления необходимых разрешительных документов, предусмотренных письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 02/4457-2020-27 от 18.03.2020 г.", – говорится в письме АТПП.

Алексей Маликов сообщил редакции amic.ru, что ранее представители частной медицины сообщали правительству Алтайского края о готовности организовать мобильные бригады для проведения первичной диагностики и забора материалов на анализ методом ПЦР и таким образом снизить нагрузку на поликлиники региона. Но это письмо осталось без ответа, как и другие предложения.