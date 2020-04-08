Подержанные машины в России стали стремительно дешеветь

Автомобили с пробегом на российском рынке стали доступнее. К такому выводу пришли аналитики портала drom.ru.
Специалисты изучили базу, в которой более миллиона объявлений, и сравнили цены в первом квартале 2020 года с аналогичным периодом прошлого года. Выяснилось, что популярные Toyota Corolla и Ford Focus подешевели на 3% и 4,5% соответственно. Среди отечественных автомобилей самые большие потери в стоимости понесли "Лада Самара" (7%), а также "Калина" и "Приора" (по 5%).
Говоря о новых автомобилях, эксперты выяснили, что большинство из них подорожали. Например, Renault Logan вырос в цене на 18%, сообщает портал "Автоновости дня".
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