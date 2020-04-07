Чумовое зрелище: барнаульцы, несмотря на самоизоляцию, пришли посмотреть ледоход

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Ледоход на Оби в Барнауле начался 7 апреля. Несколько десятков горожан, несмотря на режим самоизоляции, пришли на набережную, чтобы понаблюдать за плывущими льдами. К тому же свою роль сыграла теплая погода. Однако, как передает наш корреспондент, полиция разогнала гуляющих барнаульцев.
Как ранее писал amic.ru, специалисты МЧС прогнозировали наступление ледохода 8-9 апреля, но у природы на этот счет оказались другие планы. Напомним, в прошлом году ледоход начался именно 8 апреля.
Оставайтесь дома и наслаждайтесь ледоходом в нашем репортаже.
Комментарии
Обидно за страну где женщина наполовину скинула штаны и стоит. ПРОТИВНО
7.04.2020 18:23
ЯЛЕГЕНДА
Да уж ассоциации у вас ... Что ник, что посты )))
Пришли те,кто не надеется,что на следующий год снова его увидит?
А тётенька в купальнике давала свое согласие на съёмку и на размещение фотографий, а вдруг она учитель(ница)
7.04.2020 18:45
гость
Да не, это сотрудница ООО "Сосулька". На временных каникулах...)))
Баалин, как это развидеть ?
Вот она гражданская ответственность - когда начнет косить как в Италии может серое вещество в голове заработает... если оно вообще у них есть.