В России начались клинические испытания препаратов от COVID-19

В России стартовали сравнительные клинические испытания трех препаратов для лечения больных с коронавирусом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.
Врачи начали испытывать на больных коронавирусом три препарата, которые могут помочь в лечении вируса: "Мефлохин", "Гидроксихлорохин" и "Колидавир". Все испытания проводят в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна с письменного согласия каждого пациента.
Как ранее сообщил amic.ru, на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 больных COVID-19, 12 из которых — в Алтайском крае. Под наблюдением в регионе остаются более полутора тысяч человек.
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