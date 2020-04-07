Компания "Мартика", чей головной офис находится в Барнауле, до конца апреля отправила своих сотрудников в оплачиваемые отпуска. Предприятие, специализирующееся на выпуске хозтоваров, не видит смысла возобновлять производство как минимум до мая из-за хаоса в транспортном сообщении между российскими регионами. Об этом amic.ru сообщил директор "Мартики" Виталий Смокотин.

По его словам, штат сотрудников компании превышает 700 человек, из них около 600 работают в Барнауле. "Оба наших подразделения – в Нижнем Новгороде и Ростове, а также головной офис прекратили деятельность. Сотрудникам было предоставлено на выбор: уйти в отпуск за счет работодателя либо получать 2/3 от оклада на период простоя. Понятно, что большинство выбрало первый вариант", – говорит Смокотин.

По его словам, вчерашний указ губернатора, касающийся разрешенных видов деятельности, распространяется и на "Мартику", то есть теоретически позволяет работать. Однако рынок сбыта компании находится в основном за пределами Алтайского края. На долю региона приходится всего 3-4%. В основном продукция идет в Центральную Россию и на Урал.

"Сейчас оптовики по большому счету вообще прекратили работу, задействована только розница. Тем не менее нам проще совсем отказаться от поставок, чем нарушать условия действующих договоров. Пересмотреть за короткий срок их невозможно, а платить огромную неустойку никто не хочет", – пояснил спикер причины добровольного локдауна.

По мнению предпринимателя, ситуация в российской экономике в дальнейшем будет только усугубляться. Трафик и продажи в торговых сетях уже упали на 50-70%. Снижается потребление и ухудшается материальное положение населения. Особенно показательным в этом смысле станет май. Именно в этот месяц ожидается большое число банкротств юрлиц, проблемы с выплатой зарплаты, падение покупательного спроса и т.д.

Виталий Смокотин признает, что локдаун носит вынужденный характер, но федеральные власти могли бы ввести режим ЧС, чтобы спасти бизнес.

"Обижен ли я на государство? Скорее разочарован. С кредитами и обязательствами мы, бизнес, можем справиться и сами, а вот поддержать наших работников… Больше всего вопросов возникает к тому, какой будет российская экономика через несколько недель. Уже сейчас видно, что многие производители столкнулись с тем, что им фактически некуда пристроить свою продукцию. В дальнейшем производить станет и вовсе невыгодно из-за низкого спроса", – рассуждает Смокотин.

Собеседник заметил, что все самое сложное еще впереди. Это связано как с кризисом экономики, так и со стремительным ростом заболевших по всей стране.

"Предполагаю, что к концу месяца ситуация с коронавирусом только ухудшится, сегодня число заболевших за сутки впервые превысило 1000 человек, через две недели речь может идти уже о пятизначном числе… Тем не менее часть компаний попробуют возобновить производство и вернуться к работе в мае-июне. Разумеется, соблюдая меры предосторожности", – резюмировал директор "Мартики".