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Барнаульская компания "Мартика" вынужденно отправила в отпуск 700 человек

, ИА "Амител"
Эта мера продлится как минимум до конца апреля

Компания "Мартика", чей головной офис находится в Барнауле, до конца апреля отправила своих сотрудников в оплачиваемые отпуска. Предприятие, специализирующееся на выпуске хозтоваров, не видит смысла возобновлять производство как минимум до мая из-за хаоса в транспортном сообщении между российскими регионами. Об этом amic.ru сообщил директор "Мартики" Виталий Смокотин.

По его словам, штат сотрудников компании превышает 700 человек, из них около 600 работают в Барнауле. "Оба наших подразделения – в Нижнем Новгороде и Ростове, а также головной офис прекратили деятельность. Сотрудникам было предоставлено на выбор: уйти в отпуск за счет работодателя либо получать 2/3 от оклада на период простоя. Понятно, что большинство выбрало первый вариант", – говорит Смокотин.

По его словам, вчерашний указ губернатора, касающийся разрешенных видов деятельности, распространяется и на "Мартику", то есть теоретически позволяет работать. Однако рынок сбыта компании находится в основном за пределами Алтайского края. На долю региона приходится всего 3-4%. В основном продукция идет в Центральную Россию и на Урал.

"Сейчас оптовики по большому счету вообще прекратили работу, задействована только розница. Тем не менее нам проще совсем отказаться от поставок, чем нарушать условия действующих договоров. Пересмотреть за короткий срок их невозможно, а платить огромную неустойку никто не хочет", – пояснил спикер причины добровольного локдауна.

По мнению предпринимателя, ситуация в российской экономике в дальнейшем будет только усугубляться. Трафик и продажи в торговых сетях уже упали на 50-70%. Снижается потребление и ухудшается материальное положение населения. Особенно показательным в этом смысле станет май. Именно в этот месяц ожидается большое число банкротств юрлиц, проблемы с выплатой зарплаты, падение покупательного спроса и т.д.

Виталий Смокотин признает, что локдаун носит вынужденный характер, но федеральные власти могли бы ввести режим ЧС, чтобы спасти бизнес.

"Обижен ли я на государство? Скорее разочарован. С кредитами и обязательствами мы, бизнес, можем справиться и сами, а вот поддержать наших работников… Больше всего вопросов возникает к тому, какой будет российская экономика через несколько недель. Уже сейчас видно, что многие производители столкнулись с тем, что им фактически некуда пристроить свою продукцию. В дальнейшем производить станет и вовсе невыгодно из-за низкого спроса", – рассуждает Смокотин.

Собеседник заметил, что все самое сложное еще впереди. Это связано как с кризисом экономики, так и со стремительным ростом заболевших по всей стране.

"Предполагаю, что к концу месяца ситуация с коронавирусом только ухудшится, сегодня число заболевших за сутки впервые превысило 1000 человек, через две недели речь может идти уже о пятизначном числе… Тем не менее часть компаний попробуют возобновить производство и вернуться к работе в мае-июне. Разумеется, соблюдая меры предосторожности", – резюмировал директор "Мартики".

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

7.04.2020 17:42
iOne

Ну что где гении которые писали: "че у вас там за бизнесы"
В курсе сколько оборотка у конторы?

7.04.2020 17:53
- гость -

Сколько?

7.04.2020 17:58
гость

Получается примерно каждый пятисотый работающий барнаулец работает в этой компании

7.04.2020 18:03
iOne

7.04.2020 17:53
- гость
Почти в ТЫСЯЧУ раз больше, чем у меня.
Про коммерческую тайну слышали?

7.04.2020 18:05
- гость -

7.04.2020 17:58
гость

Там женщины работают.

7.04.2020 18:07
- гость -

Ща в его словах еще и фейк найдут, (чтоб панику не создавал). У нас же все хорошо и малый бизнес офигеть как поддерживают. Мне тут один заголовок, на злобу дня, понравился: Заходит путин в бар и говорит: - "Всем выпивки, за счет заведения!"

7.04.2020 18:14
- гость -

7.04.2020 18:07
- гость -
и малый бизнес офигеть как поддерживают.

Написано же, что из-за ограничений по эпидемии нет сбыта.
Или вы читать не умеете?

7.04.2020 18:31
Гость

А кто попроворнее со справкой на биржу труда, хоть пособие но получать!

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