Отключений горячей воды в мае в Барнауле не будет

Сроки проведения гидравлических испытаний и ремонтной кампании на теплосетях, сопряженной с отключением горячей воды, перенесли. Об этом сообщили amic.ru в Сибирской генерирующей компании. Новый график согласован с администрацией Барнаула.
"Май в Сибири – не самый теплый месяц, и отключение горячей воды в совокупности с отключением отопления создавали дискомфорт для барнаульцев, – объяснили в пресс-службе СГК. – Именно поэтому в 2020 году график ремонтов станции составлен таким образом, чтобы ТЭЦ-3 смогла нести высокие нагрузки по производству электроэнергии в любой период".
Испытывать сети на прочность в краевой столице начнут 15 июня. По традиции работы пройдут в два этапа: первый – испытания коммуникаций, второй – ремонт выявленных повреждений на трубопроводах. При этом вторая часть работ наиболее затратна по времени.
С 15 по 22 июня энергетики проведут гидравлические испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-2. В период с 23 июня по 6 июля будут проводиться ремонтные работы.
Затем, с 13 по 20 июля, испытания пройдут в контуре ТЭЦ-3. Ремонтная кампания в данном случае начнется 21 июля, а завершится 3 августа.
Комментарии
А тётеньке в Санниково тоже отключат тёпленькую водичку? Или ей так и не подключили?
Дошло наконец-то
Собаку на Балтийской уже можно мыть?
даст ист фантастиш
Есть и плюсы, во всей этой канетели, получается
обалдеть! неужели у сгк родился здравый смысл!!!!!
Это, конечно, хорошая новость. Ранее никакие мольбы о переносе сроков отключения не выполнялись. Думаю, теперь, мы все научимся чаще мыть руки, не дышать друг другу в затылок, когда стоим в очереди и ни в коем разе не ходить на работу при наличии температуры или других симптомов.
Боженька!!!! Я теперь знаю, ты услышал меня наконец!!!!
7.04.2020 18:16
Юлька,и меня!!!!Докричались наконец-то!Осталось еще пошуметь,чтобы сократили сроки этой тягомотины до хотя бы 14 дней вместе с опрессовкой и ремонтом,как в других городах,но видимо мы у Господа не одни.Стоим в очереди.)