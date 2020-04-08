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"Загоняют бизнес в угол": как коронавирус разоряет фитнес-центры Барнаула

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Эпидемия может похоронить тренажерные залы на Алтае. Владельцам нечем платить аренду, кредиты и зарплаты
Фото: 2gis

Фото: 2gis

Все фитнес-центры, бассейны и другие объекты физической культуры в Алтайском крае временно не работают до особого распоряжения губернатора Виктора Томенко из-за эпидемии коронавируса. Когда эти ограничения будут сняты – никто в крае, видимо, включая и губернатора, не знает. Представители фитнес-индустрии утверждают, что если не открыть залы до конца апреля – они могут разориться. Владельцы центров должны банкам кредиты на миллионы рублей, а финансовые организации и власти пока неохотно идут навстречу. При этом 6 апреля глава региона Виктор Томенко своим указом разрешил работать ряду предприятий, включая химчистки, садоводческие магазины и киоски с прессой. Спасать же фитнес-центры владельцам придется, видимо, в одиночку, самим. 

Ушли заниматься онлайн

Еще в конце марта тысячи операторов, владельцев и управляющих фитнес-клубами страны обратились с письмом к председателю правительства Михаилу Мишустину, в котором попросили рассмотреть меры поддержки отрасли. В частности, ввести налоговые каникулы на срок от шести месяцев, отменить штрафные санкции за несвоевременную оплату налогов, а также обеспечить доступ к льготному кредитованию и компенсации процентов по кредитам и выделить субсидии для сохранения рабочих мест. Однако реакции правительства до сих пор не последовало.

Сейчас руководство большинства тренажерных залов Барнаула отправило своих сотрудников в отпуск без сохранения заработной платы. Сохранить им зарплату, как попросил в своих обращениях к нации Владимир Путин, владельцы залов не могут. Не позволяет пустой кошелек. Фитнес-индустрия приносит доход именно с помощью продления членства или покупки абонементов новыми клиентами. Поток клиентов не должен прекращаться. Даже в новогодние праздники фитнес-центры берут выходные всего на несколько дней, чтобы не терять прибыль. Сейчас же вообще взята пауза на месяц из-за карантина.

Как рассказал тренер одной из крупных сетей залов города Сергей, его источник дохода – индивидуальные тренировки с клиентами. Еще в конце февраля в его зал стало приходить меньше людей из-за первой волны вокруг коронавируса: тогда иностранные студенты, которые составляют значительную часть клиентов, отправились на карантин. Продажи сократились, а с середины марта они упали катастрофически – на 70%. 

По словам Сергея, сейчас все его персональные клиенты сидят дома на карантине. Да и для него ситуация очень сложная. Необходимо платить квартплату, покупать еду, но уже почти две недели Сергей не получает денег за персональные тренировки. Однако даже в этом случае ему удалось выйти из положения и начать вести занятия онлайн через соцсети для клиентов, которые не хотят набрать лишние килограммы во время всеобщего карантина. Программы разработаны с учетом того, что у клиентов нет доступа к профессиональным тренажерам. Людям подсказывают, как использовать подручные средства.

"У нас нет фиксированного оклада, поэтому заработок полностью зависит от количества клиентов. Нет никакой информации по срокам открытия. Сейчас провожу тренировки через интернет. С помощью этого удается зарабатывать. Конечно, не такие большие деньги, как раньше, но лучше, чем ничего", – пояснил фитнес-тренер Сергей.

80% дохода уходит на аренду

Большинство клубов вынуждены платить огромные деньги за аренду помещений. В Барнауле практически нет фитнес-центров с собственной недвижимостью. Во время карантина эту плату никто не отменял. Однако в такой сложной для бизнеса ситуации можно договориться с владельцами помещений об отмене арендной платы. Правда, каждому владельцу бизнеса приходится делать это индивидуально. 

Как рассказал президент федерации бодибилдинга Алтайского края, владелец сети тренажерных залов Hardcore Gym Денис Капустин, ему удалось договориться с владельцами помещений об отсрочке по платежам. Для залов Hardcore Gym она достигает до 80% от всего дохода.

"Что касается наших сотрудников, то у всех тоже есть кредиты. Конечно, мы не можем платить им зарплату в полном объеме. Но мы постарались максимально им помочь и разработали инструменты для ведения онлайн-тренировок. Те, кто был активен в зале, уже сейчас проводят тренировки каждый день через интернет. Чем могли – тем помогли своим ребятам держаться на плаву. В любом случае, эта история с вирусом серьезно нашу отрасль подкосила. Как будет дальше – мы не знаем", – пояснил Денис Капустин.  

Сейчас, по его словам, все карты клиентов заморожены на время ограничительных мер в Алтайском крае. Их срок действия будет продлен на срок карантина. Однако вряд ли клиенты после длительной паузы повалят накачивать мышцы на торсе.

"Скорее всего, многие после завершения эпидемии будут расставлять приоритеты, экономить на всем и откажутся от похода в тренажерный зал", – уверен Денис Капустин. 

"Ситуация катастрофическая"

Одним из вариантов выхода из кризиса, по словам представителей отрасли, являются субсидии  от государства для сохранения рабочих мест, чтобы платить зарплаты сотрудникам на период простоя. Также необходимо отменить оплату коммунальных услуг. По этому пункту мэрия Барнаула уже пошла навстречу малому и среднему бизнесу. Так, глава города Вячеслав Франк уже дал поручение по отсрочке арендных платежей в 2020 году по договорам аренды муниципального имущества. Однако и этого мало для представителей отрасли. Главной помощью была бы отмена штрафных санкций за неуплату кредитов в коммерческих организациях. 

Владелец крупнейшей в Алтайском каре сети тренажерных залов "Рельеф" и по совместительству депутат думы Барнаула Алексей Меркулов рассказал, что уже полторы недели простоя нанесли огромный урон его бизнесу. Исчез полностью источник дохода, а обязательства перед кредиторами никто не отменял.

"Ситуация катастрофическая. Что нам дальше делать, никто не знает. Все мои тренажерные залы были открыты с привлечением кредитных денег. Никто эти платежи не отменял. У меня только платежей по кредитам на несколько миллионов рублей в месяц. Я уже во все банки обратился. Но для бизнеса предусмотрены суммы настолько смешные, что у меня ни один платеж под эти правительственные каникулы не подходит. У меня, как у предпринимателя, есть еще одна ипотека. Звонил в банк, там мне отменять платежи не стали. Денег у нас совсем нет. Объясняешь, что платить нечем, банки только разводят руками и говорят, что помочь ничем не могут. Никакой реструктуризации для меня не предусмотрено. Загоняют бизнес в угол", – сообщил депутат гордумы Барнаула, владелец сети тренажерных залов "Рельеф" Алексей Меркулов.

По его словам, он разослал письма всем владельцам помещений с просьбой отменить плату за аренду. Пока ответили не все, да и те, кто это сделал, не готовы идти на компромисс, потому что у них у самих платежи по кредитам. Однако есть и те, кто идут навстречу во время сложной ситуации в стране.  

Ранее эксперты в области экономики составили рейтинг профессий, которые могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса. Сильнее всего кризис может сложиться именно в сфере фитнес-индустрии. Эксперты института полагают, что после прекращения действия режима самоизоляции отрасль не сможет вернуть клиентов в полном объеме, в результате чего значительное число опытных инструкторов окажется на бирже труда. Это приведет к тому, что молодые специалисты станут неконкурентоспособными. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

8.04.2020 08:29
Серый

Меркулов же депутат от Единой России. Что посеешь, то и пожнешь. И не жаль. Туда и дорога.

8.04.2020 08:32
- гость -

Не беда.

8.04.2020 08:35
гость

Ребята. Это бизнес. Хотите работать без рисков - идите в учителя. Вы же не пошли?

8.04.2020 08:38
- гость -

да их...

8.04.2020 08:41
Митенька ржевский

Фитнес-центры, это "бизнесы", эксплуатирующие самые низменные человеческие черты: желание соответствовать чужим канонам внешней "красоты", тщеславие, глупость (одно лишь спортивное питание- уже готовый диагноз)... так что, как гритца, жизнь всё расставит по местам. Упырей, наживающихся на поте и иллюзиях посетителей фитнес-центров, должно стать меньше. Тем более, что их давно ждут в аду.

8.04.2020 08:45
- гость -

Все дегенераты проплевались?
Нужно открывать ВСЁ!
В том числе и фитнес. 18 заболевших гриппомна даа с лишним миллиона - это истерика дегенератов из одноклассников, телеграмма и инстаграма.

8.04.2020 08:46
Гость

Что у всех за такой бизнес, который рушится за неделю? Хотите зарабатывать, не вылазить из за границы надо рисковать чем-то, а нет идите в бюджетные организации и не нагоняйте панику.

8.04.2020 08:51
Митенька ржевский

8.04.2020 08:45
- гость -
***
... судя по тому, как часто ты упоминаешь слово "дегeнерат", видимо, ты довольно часто его слышал...

8.04.2020 08:53
- гость -

ты своё ботало даже не разевай. Таких как ты на изоляции пожизненно держать надо.

8.04.2020 08:56
- гость -

Ужас. Непонятно что хуже, помереть от этого мифического вируса или реального голода

8.04.2020 09:01
солдат

ну надо же депутат заплакал. бедненький депутат. не плач депутат.

8.04.2020 09:02
Гость

В Новосибирске некоторые открылись с 6 и заработали! Вы что юриста найти не можете, вся эта самоизоляция незаконна. Как зп закончится это и до остальных дойдет!!!

8.04.2020 09:02
Митенька ржевский

8.04.2020 08:53
- гость -
***
А вот и Швонедеры подтянулись!

8.04.2020 09:04
Гость

Есть ещё вариант с увольнением по собственному работников и со справкой на биржу труда . Это вариант получить хоть что то от государства жадины!

8.04.2020 09:04
- гость -

8.04.2020 08:46
Гость
Что у всех за такой бизнес, который рушится за неделю?

Вот именно! В марте все работало! Ну заныли бы в мае, еще можно было бы понять.

8.04.2020 09:10
маруся брага

вот только...
почти все клубы работаю с абонементами. абонементы куплены. на год, на полгода... че, денежки тютю?

8.04.2020 09:13
- гость -

8.04.2020 09:10
маруся брага

Ну если денежки за полгода-год уже! собрали, тогда про какие особые убытки речь?

8.04.2020 09:13
Гость

«Эпидемия может похоронить тренажерные залы» ну и? А то что эпидемия хоронит тысячи жизней это значить нормально. Стыдно читать такое даже

8.04.2020 09:13
- гость -

Не убедительное нытье. Раньше люди по пол-года, год не получали зп, и жили как то, а тут 2 недели и нытья со всех щелей. Соберитесь тряпки! вытрите свои сопли-слюни, не гоже позориться так.

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