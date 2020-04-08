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Вовремя. Алтайские бизнесмены оценили решение губернатора о допуске к работе

, ИА "Амител"
После постановления Виктора Томенко на рынок вернулись компании разного профиля
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Несколько сотен алтайских предприятий, которые чуть больше недели назад остановили производство из-за указа президента, смогли вернуться к работе. Строительные и подрядные организации, производственники, дорожники – эти и многие другие компании вошли в спасительное постановление правительства региона, подписанное губернатором Виктором Томенко. До недавнего времени кому работать, а кому нет, решали федеральные власти. Но теперь право сократить список закрытых компаний получили главам регионов. В Алтайском крае этой мерой воспользовались оперативно, спасая бизнес от краха. И предприниматели это оценили.

Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края:

"Мы благодарны Виктору Томенко за это ответственное и своевременное решение. Это большая ответственность для главы региона, не всякий губернатор ее потянет. Последствия могли бы быть непредсказуемы. У нас многие промышленные предприятия на грани рентабельности, у некоторых просто не было запаса прочности. Месяц они могли просто не выдержать".

Михаил Дыров, генеральный директор АО ПКФ "Силикатчик":

"Решение губернатора помочь экономике оказалось очень своевременным. Предоставив возможность, в частности, строительной отрасли продолжить работу, правительство Алтайского края за счет мультипликативного эффекта оживило большую часть экономики региона: карьеры, производители строительных материалов, окон, дверей, застройщики и другие. Это поможет сохранить огромное количество рабочих мест. Это залог будущих налоговых поступлений в бюджет края. И, конечно, подняло настроение людей в это сложное время".

Шамков Артем Юрьевич, генеральный  директор ООО "Барнаульский завод АТИ": 

"Это очень важное, своевременное и имеющее огромное значение для экономики региона решение. Не менее важными являются рассмотренные накануне меры поддержки, которые региональные власти готовы использовать для стабилизации экономической ситуации. Это говорит о видении перспектив и трезвой оценке происходящих в крае процессов. Мы на заводе прекрасно понимаем степень ответственности, которая ложится на руководителей и трудовые коллективы в связи с запуском производства. Важно, чтобы меры региональной и федеральной поддержки были оказаны оперативно и своевременно. Это позволит не только восстановить экономические связи, но и значительно снизить тревожность и напряженность в обществе".

Юрий Ряполов, депутат Барнаульской гордумы, председатель Координационного совета предпринимателей Барнаула:

"Мне поступает много обращений от предпринимателей. И они очень позитивно отзываются об этой мере: наконец-то еще кто-то получил возможность работать. Один знакомый бизнесмен рассказал, что предложил сотрудникам остаться дома, если они опасаются заразиться. Все заявили, что выйдут на работу. Люди хотят работать и зарабатывать. Если в ближайшие пару недель ситуация не усугубится, то можно двигаться дальше. Но сейчас на тех, кто начал работать, лежит большая ответственность за соблюдение санитарных норм. Если они будут нарушать, то появится повод снова все прикрыть".

Александр Траутвейн, депутат АКЗС, гендиректор животноводческого предприятия ООО "СП им. Г.С. Титова" (Косихинский район):

"Это было очень своевременное решение для сельского хозяйства. Теперь к работе вернулись компании, поставляющие удобрения, запчасти, технику, ветеринарные организации – все, кто необходим для функционирования отрасли. Документ, подписанный Виктором Томенко, позволит начать сезон вовремя, без задержек, которые чреваты срывом важнейшей отрасли края – сельского хозяйства".

Александр Мишустин, заместитель генерального директора ИСК "Союз":

"Строители, проектировщики, архитекторы, производители строительных материалов приступили к работе. Мы вошли в число сфер, которым разрешено восстановить деятельность, несмотря на режим самоизоляции в крае. Это разумное, взвешенное решение, ведь предприятия стройиндустрии обеспечивают пополнение бюджета. Мы рады, что наше обращение и письмо промышленных компаний не оставили без внимания, и менее чем через неделю появился документ, дающий нам право работать".

Анатолий Вытоптов, депутат АКЗС, гендиректор торговой компании ООО "АгроХимСервис":

"Это решение очень помогло. Каждый бизнесмен заинтересован в безопасности своих сотрудников. И принимает все меры на своем предприятии. И сам решает – работать ему в данной ситуации или нет. Постановление, с одной стороны, развязало руки бизнесу, а с другой – наложило колоссальную ответственность за здоровье и жизнь своих сотрудников. Если будет критическая ситуация, бизнес сам распустит коллективы. И уже добровольно будет платить зарплаты своим сотрудникам, понимая всю сложность и масштаб данной проблемы".

Эксперты уверены, что власть держит руку на пульсе и по мере возможности будет открывать "железный занавес" и для других сфер. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

8.04.2020 06:32
Пионер

Конечно вовремя. Все переболеем и успокоимся

8.04.2020 06:44
- гость -

Дай Бог не навсегда.

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