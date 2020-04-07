Алтайских туристов распустили по домам из обсерватора в "Сосновом бору"

Туристов, которые прибыли из Таиланда и находились на карантине в санатории "Сосновый бор" в Зудилово, отправили по домам. Об этом рассказал amic.ru источник в санатории.
Известно, что у путешественников взяли анализы, после чего выдали предписание о самоизоляции. После этого людей развезли по домам. В обсерватории осталось только трое человек. Это жители Республики Алтай. По имеющейся информации, они отправятся домой завтра. По словам источника, всего в обсерваторе находилось более 40 человек.
Теперь, как уточнил собеседник, в "Сосновом бору" будут размещать только иногородних и тех туристов, которые не могут изолироваться самостоятельно. Редакция amic.ru обратилась за официальными разъяснениями ситуации в Минздрав Алтайского края.
Как уже сообщал amic.ru, рейс с туристами из Бангкока приземлился в Толмачево 1 апреля. Среди прилетевших было и 17 человек из Алтайского края. Из сразу же отправили на карантин в санатории под Новосибирском. Спустя несколько дней алтайских туристов перевезли в обсерватор, который расположен на базе санатория "Сосновый бор" недалеко от села Зудилово.
Комментарии
Так держать!
Ага
Прекрасно. Ожидаем.
И чё?
Да то что никто из них не будет сидеть на самоизоляции
Был шанс избежать эпидемии, но таким отношением он упущен.
Всё, алес (п-ц)
Походу прям спецом развозят по городам и селам
7.04.2020 19:06
- гость -
Походу прям спецом развозят по городам и селам
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Ну да, прииммунивают население, как говорят некоторые спецы-вирусологи. Правда, уточняют, раньше они с этой болезнью не сталкивались и прогнозы чисто умозрительные.
Например,вот Чарльз выкарабкался, а у БОриса пока не сильно получается. Посмотрим, что дальше.