Половина российских компаний могут отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Каждая вторая компания России собирается отправить своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск в течение ближайшего месяца. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Центра стратегических разработок.
Согласно результатам исследования, несмотря на призыв властей сохранять сотрудникам заработные платы в течение нерабочего месяца, 29% компаний уже отправили работников на неоплачиваемый отдых.
Но, как утверждает руководитель ЦСР Лора Накорякова, это только начало – в ближайший месяц число таких компаний удвоится.
Как ранее сообщал amic.ru, президент Владимир Путин для сдерживания распространения коронавируса объявил апрель в стране нерабочим, но с сохранением заработной платы.
Комментарии
Да компании могут отправить в отпуск. Некоторые могут даже пережить этот период и не обанкротиться.
Вопрос в другом....что может правительство? Ну кроме пустых обещаний о лучшей жизни....