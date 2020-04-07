Вторник, 7 Апрель, 20:25

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,46
€ 82,01
11°

7497 +1154
Обь
152см +43


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Россиян предупредили о значительном росте цен

, ИА "Амител"
Стоимость отдельных продуктов может подняться на 20%
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены в ближайшее время пересмотреть закупочные цены на отдельные товары в сторону увеличения, сообщает газета "Известия".

Рост стоимости, в зависимости от товара, может составить от 5% до 20%. Сильнее всего могут подорожать продукты, производство которых зависит от поставок из-за рубежа. Это связано с падением курса рубля по отношению к доллару и евро приблизительно на треть.

Так, производители и поставщики примерно на пятую часть хотят поднять цены на кофе, чай, какао и консервы.

Соответствующие предложения уже прошли антимонопольную проверку, следовательно, не могут быть расценены как спекулятивные, заверил исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков. Планируется, что повышение будет постепенным. Его хотят распределить на два этапа.

Также могут подорожать макаронные изделия. Это связано с увеличением транспортных расходов компаний, которые перевозят муку и зерно. Они выросли примерно в два раза, но стоимость макарон предлагают поднять только на 5-15%.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут уточнил, что хлеб входит в список социально значимых товаров. По его словам, если торговые сети сдержат обещание и откажутся от наценки на подобную продукцию (обычно это около 25%), то покупатели не заметят роста закупочной стоимости.

Может подорожать и рыбная продукция. В Рыбном союзе объяснили это тем, что часть товаров производится из импортного сырья, так как некоторые виды рыбы просто не вылавливают в России.

"Заменить импортную продукцию отечественной рыбой не так просто: во-первых, не все популярные у потребителей виды рыбы вылавливают в РФ, во-вторых, цены на российскую продукцию привязаны к мировому рынку и назначаются в той же валюте", — констатировал представитель организации.

По его словам, также возросли затраты на мероприятия по борьбе с коронавирусом, такие как дезинфекция территорий, а также обеспечение безопасности работников. Это вместе с увеличением стоимости тары и упаковки, а также некоторых ингредиентов повышает себестоимость производства.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.04.2020 19:52
Patriot

Правду не дают писать. Спасибо Владимиру Владимировичу, очень этого ждали, так хорошо повышение цен на фоне массового сокращения трудоустройства и зарплат.

7.04.2020 19:55
гость

Вчера в Ленте был. Молоко не могут продать! Акцию написали 50 процентов скидка !!! От срока годности.

7.04.2020 20:12
Patriot

совсем опухли, хапуги

7.04.2020 20:13
Patriot

7.04.2020 19:52
Patriot

Во, до сих пор модерируют, царя своего выгораживают

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
20:10
В России начались клинические испытания препаратов от COVID-19 0
19:46
Россиян предупредили о значительном росте цен 4
19:31
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День девятый 3
18:50
Алтайских туристов распустили по домам из обсерватора в "Сосновом бору" 11
18:18
Чумовое зрелище: барнаульцы, несмотря на самоизоляцию, пришли посмотреть ледоход 10
18:00
Частные медицинские организации на Алтае просят губернатора разрешить им работать 10
17:51
МЧС готовится к паводку и лесным пожарам в Алтайском крае. Фото 0
17:31
Барнаульская компания "Мартика" вынужденно отправила в отпуск 700 человек 10
17:27
Вячеслав Франк дал отсрочку по аренде для малого и среднего бизнеса 8
17:11
Отключений горячей воды в мае в Барнауле не будет 10
16:52
Пьяный автоэлектрик катался на машинах клиентов в Рубцовске 0
16:42
Карта распространения коронавируса в Сибири. Инфографика 5
16:35
"Сложное время". Глава Барнаула обратился к горожанам из-за коронавируса 55
16:22
Жителям Алтайского края предлагают стать "Замечательными соседями" 1
16:12
В России исключили возможность отмены ЕГЭ 5
16:03
Весеннюю охоту на Алтае отменили: что теперь делать и как вернуть деньги 7
15:48
Министр образования Алтайского края рассказал, что будет с летними каникулами 8
15:37
Алтайских пенсионеров обманывают, обещая выплаты по коронавирусу 6
15:27
Получать духовную пищу будет холодно. Музейную ночь на Алтае перенесли на полгода 3
15:15
Жителей Алтайского края предупреждают о сильном ветре и дожде 2
15:05
Республика Алтай остается одним из четырех регионов, где нет коронавируса 9
14:56
70 миллионов за участок: в Барнауле могут построить еще один высотный жилой комплекс 1
14:45
В Барнауле продолжают ремонтировать дороги холодным асфальтом 1
14:33
Несостоятельные. Количество личных банкротств в России выросло почти на 70% 4
14:22
Власти рассказали, повлияет ли пандемия на реконструкцию барнаульского аэропорта 1
14:14
В Барнауле будут судить курьера, сбившего ребенка на Лазурной 3
14:02
ИЗОизоляция. Как люди по всему миру повторяют шедевры живописи из подручных средств 0
13:53
Кредитные каникулы из-за коронавируса: что это такое и как воспользоваться 6
13:40
Замороженные дома и дефолтные квартиры. Как кризис изменит рынок жилья Барнаула 8
13:29
Трамп подписал указ о праве США добывать ресурсы на Луне 21
13:13
Стало известно, будут ли ремонтировать дороги на Алтае из-за коронавируса 0
13:07
Ледоход на Оби в Барнауле начнется уже скоро. Прямая трансляция 5
12:59
Хороший нюх. Служебная собака в Барнауле помогла поймать вора из Забайкалья 0
12:50
Все идет по плану. В Минтрансе рассказали, готовы ли мосты на Алтае встретить паводок 1
12:39
СМИ: "Спортмастер" полностью закрывает свои магазины на время пандемии 12
12:28
95 жителей Алтайского края за сутки взяли под наблюдение из-за COVID-19 31
12:15
Привези мне, извозчик: таксисты Барнаула сменили профиль в условиях самоизоляции 3
12:04
Власти не намерены закрывать авиасообщение между Барнаулом и Москвой 12
11:52
Два Алтая снова перепутали. На этот раз – на карте распространения COVID-19 9
11:38
Что такое Благовещение Пресвятой Богородицы и зачем в этот день выпускают голубей? 4
11:31
Министр транспорта рассказал о катастрофическом падении перевозок пассажиров на Алтае 16
11:16
Комнаты для изоляции пассажиров с температурой оборудовали на всех вокзалах Барнаула 0
11:03
Язычок проглотишь. Фаршированный перец с перловкой и грибами 0
10:53
Травмы актера Джеки Чана: инфографика 33
10:42
"Начинаю экономить". Турист из Барнаула застрял в Непале 41
10:30
Впервые с января в Китае за сутки нет жертв коронавируса 12
10:15
В Госдуме предложили отменить ЕГЭ в этом году 28
10:06
Построй и изолируйся. Под Барнаулом "Усадебный берег" продает участки со скидкой 1
09:54
Индивидуальная программа развития Алтайского края будет готова в ближайшие дни 3
09:45
Туристов из Москвы отправят на карантин при въезде на Алтай 2
09:31
Сладкая жизнь подорожала. В Алтайском крае отметили существенный рост цены на сахар 17
09:19
Алтайские суды еще неделю не будут рассматривать никаких дел по существу 6
09:05
Как платить за горячую воду и отопление не выходя из дома. Инфографика 0
08:51
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому 7
08:36
СМИ: правительство запретит ввозить в Россию дешевый бензин 71
08:21
Коронавирус ударил по алтайскому спорту. Игрокам клубов сокращают зарплату на 30% 5
08:07
Шаурма на "удаленке". В Барнауле заработала новая бесконтактная доставка еды 0
07:54
Имбирь и чипы. Алтайский депутат-медик призвал не верить слухам о коронавирусе 16
07:44
Экономисты рассказали, на сколько могут снизиться доходы россиян из-за пандемии 5
07:32
Лучшие антидепрессанты: фотографии невероятных маламутов 4
07:18
"Читайте книги, а не СМИ". Как не поубивать друг друга во время самоизоляции 3
07:03
10 миллионов на спорт: АлтГПУ вошел в топ лучших университетов России и выиграл грант 1
06:51
Русские мемы, которые покорили Запад 7
06:42
Стало известно, когда в России пройдет ЕГЭ 0
06:31
Благовещение Пресвятой Богородицы. Что нужно и чего нельзя делать в великий праздник 0
06:17
Алтайские медики получат доплаты за работу в условиях коронавируса 10
06:04
Летний апрель. До +24°С потеплеет в Алтайском крае 7 апреля 0
01:30
Виктор Томенко выступил с обращением к жителям Алтайского края. Видео 17

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.