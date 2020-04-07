Россиян предупредили о значительном росте цен

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены в ближайшее время пересмотреть закупочные цены на отдельные товары в сторону увеличения, сообщает газета "Известия".

Рост стоимости, в зависимости от товара, может составить от 5% до 20%. Сильнее всего могут подорожать продукты, производство которых зависит от поставок из-за рубежа. Это связано с падением курса рубля по отношению к доллару и евро приблизительно на треть.

Так, производители и поставщики примерно на пятую часть хотят поднять цены на кофе, чай, какао и консервы.

Соответствующие предложения уже прошли антимонопольную проверку, следовательно, не могут быть расценены как спекулятивные, заверил исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков. Планируется, что повышение будет постепенным. Его хотят распределить на два этапа.

Также могут подорожать макаронные изделия. Это связано с увеличением транспортных расходов компаний, которые перевозят муку и зерно. Они выросли примерно в два раза, но стоимость макарон предлагают поднять только на 5-15%.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут уточнил, что хлеб входит в список социально значимых товаров. По его словам, если торговые сети сдержат обещание и откажутся от наценки на подобную продукцию (обычно это около 25%), то покупатели не заметят роста закупочной стоимости.

Может подорожать и рыбная продукция. В Рыбном союзе объяснили это тем, что часть товаров производится из импортного сырья, так как некоторые виды рыбы просто не вылавливают в России.

"Заменить импортную продукцию отечественной рыбой не так просто: во-первых, не все популярные у потребителей виды рыбы вылавливают в РФ, во-вторых, цены на российскую продукцию привязаны к мировому рынку и назначаются в той же валюте", — констатировал представитель организации.

По его словам, также возросли затраты на мероприятия по борьбе с коронавирусом, такие как дезинфекция территорий, а также обеспечение безопасности работников. Это вместе с увеличением стоимости тары и упаковки, а также некоторых ингредиентов повышает себестоимость производства.