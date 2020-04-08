Терпи и плати. Что происходит на рынке коммерческой недвижимости Барнаула

Рынок коммерческой недвижимости Барнаула через несколько месяцев значительно пополнят офисные, торговые и производственные помещения. Компании, которые не смогут пережить кризис, массово будут освобождать площади, уверены барнаульские риелторы. Они считают, что ситуация коснется всех игроков, начиная от небольших компаний в сфере услуг, заканчивая торгово-развлекательными центрами, которые понесут серьезные убытки.

Нет работы, нет дохода, нет аренды

В январе-марте на рынке коммерческой недвижимости эксперты отмечали подъем: повысился спрос на аренду объектов в разных сегментах, предприниматели покупали недвижимость для расширения и инвестиций. Однако введенный режим самоизоляции из-за коронавируса затормозил все бизнес-процессы, а некоторые компании и вовсе поспешили избавиться от "лишней" площади, говорит руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.

"Пока делать выводы о том, как изменится рынок, слишком рано. Скорее всего, стоимость коммерческих помещений как в сегменте аренды, так и продажи действительно пойдет вниз. Но заметно это будет не раньше чем через месяц. Зато объекты, от которых компаниям нужно избавиться как можно быстрее, мы увидим на рынке совсем скоро", – отмечает эксперт.

По его мнению, многие предприниматели покинули бы арендные помещения еще 2 апреля, когда президент объявил о продлении режима самоизоляции до конца месяца. Однако жесткие условия договоров с арендодателями не позволяют этого сделать.

"В России не объявлен режим чрезвычайной ситуации, при котором предпринимателей освобождают от уплаты арендных и коммунальных платежей, пеней и штрафов за нарушение условий договора. При самоизоляции все обязательства арендатора сохраняются. То есть ты сидишь дома, не работаешь, а аренду платить обязан", – говорит Никитеев.

В такую ситуацию попал и барнаульский бизнесмен Максим, владеющий спортивным центром. Ранее он рассказал amic.ru, что несмотря на то, что центр закрыт, он должен отдать 120 тысяч за аренду помещения. И такие ситуации встречаются часто, уверен риелтор.

"Если организация решила разорвать договор с арендодателем, то должна предупредить его о своем решении за 30 дней. Если компания съезжает раньше, то придется заплатить штраф в размере месячной оплаты аренды. Ситуация на самом деле очень сложная. Это не просто месяц, это катастрофа для многих компаний, которые точно потеряют свой бизнес. Шансы выжить его у небольших неаккредитованных компаний. А вот для предпринимателя, который построил офисно-торговый центр и потеряет половину арендаторов, это будет коллапс", – считает Никитеев.

Впрочем, некоторые бизнесмены, понимая, что тоже могут остаться без дохода, снижают ставки по аренде на апрель и май.

"В июне они намерены вернуться к докризисным ставкам. Однако пока готовы "ужаться", лишь бы не потерять арендаторов и свой заработок", – говорит председатель комитета по строительству АлтТПП Марина Ракина.

ТРЦ "сожмутся", но выживут

Торгово-развлекательные центры Барнаула, в которых сейчас открыты лишь супермаркеты и аптеки, тоже потеряют часть арендаторов. В первую очередь их покинут компании по продаже одежды и обуви: после месяца простоя и снижения покупательной способности выжить им будет сложно, прогнозируют эксперты.

"Торговые точки в ТРЦ сейчас закрыты, а ведь многие собственники этих объектов имеют кредиты, которые нужно платить. Представьте, есть компания по продаже одежды. У них просто выпал сезон. Шла весенняя коллекция, она могла где-то "застрять" и не дойти по магазина. Либо товар дошел и лежит на складе. В мае, когда магазины заработают, сезон уже закончится. Куда эти вещи? На свалку? Ситуация тяжелая", – говорит Константин Никитеев.

Он уверен, что за месяц простоя торгово-развлекательные центры потеряют минимум 12% от среднего дохода за 12 месяцев. Но более вероятно, что по итогам 2020 года их выручка будет ниже прошлогодней на треть.

"Если предположить, что весь году у ТРЦ будет стабильный приток посетителей, то за апрель они потеряют 12%. Однако невозможно после месяца простоя сразу выйти в плюс. Мы понимаем, что через месяц у многих барнаульцев сократятся доходы, и покупательная способность будет низкой минимум до середины лета. Значит, весь бизнес просядет. Думаю, что за год ТРЦ потеряют около 30% в сравнении с 2019 годом", – считает эксперт.

Магазины одежды, обуви, косметики оказались в самой непростой ситуации. Даже правительство страны не считает, что эти сферы как-то пострадали от закрытия, а значит, не нуждаются в помощи, отмечает Марина Ракина.

"Премьер-министр страны Михаил Мишустин отметил, что самый большой удар принял гостиничный и туристический бизнес. А вот предпринимателей в сфере услуг не считают. Однако им также нужно платить за аренду, оборудование, налоги, кредиты, зарплаты. В таких условиях выживет сильнейший. Компании, попавшие в сложную финансовая ситуацию, теоретически могут закрыться. И у ТРЦ могут появиться свободные арендные площади. Через какое-то время они обязательно вновь заполнятся арендаторами. Такое мы уже проходили", – говорит Марина Ракина.

Кто будет в плюсе?

Единственными сегментами коммерческой недвижимости, спрос на которые может вырасти, могут быть складские и производственные помещения. Константин Никитеев уверен: они интересны производителям сельхозпродукции, спрос на которую в кризис резко вырос.

"У нас аграрный край, возможно, кто-то на кризисе поднимется вверх. Продукты точно будет востребованны, но это не дорогие позиции, а элементарный набор питания – макароны, мука, сахар, гречка. Думаю, наши аграрии уже ощущают рост спроса на продукцию и ее удорожание. Именно эти компании, возможно, вырастут в кризис и будут искать площади для расширения. Остальным же придется несладко", – отмечает он.