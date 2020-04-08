Врачи рассказали о новом способе лечения ожирения

Исследователи выяснили, что бурый жир, содержащийся в организме человека, помогает сбрасывать вес необычным способом. Об этом сообщает medicalxpress.com.
В организме существует два вида жира — белый, который помогает человеку накапливать энергию, и бурый, который её расходует. Когда человек подвергается воздействию холода или делает физические упражнения, бурый жир начинает активно сжигать энергию, выделяя тепло и сжигая белые жировые клетки.
Ученые выяснили, что за активность бурого жира отвечает специфичный UCP1, расположенный в митохондриях. Он дает определенный биологический сигнал, который активирует работу бурого жира. Проанализировав почти пять тысяч белков млекопитающих ученые нашли два белка-предшественника, повышения уровня которых позволило повысить тепловыделяющие свойства бурого жира за счет повышения активности UCP1.
Как заявляют врачи, это может помочь лечить ожирение за счет сжигания белого жира и подойдет в тех случаях, когда обычные диеты невозможны из-за медицинских противопоказаний.
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