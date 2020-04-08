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Врачи рассказали о новом способе лечения ожирения

, ИА "Амител"
На помощь приходит сам жир
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Исследователи выяснили, что бурый жир, содержащийся в организме человека, помогает сбрасывать вес необычным способом. Об этом сообщает medicalxpress.com.

В организме существует два вида жира — белый, который помогает человеку накапливать энергию, и бурый, который её расходует. Когда человек подвергается воздействию холода или делает физические упражнения, бурый жир начинает активно сжигать энергию, выделяя тепло и сжигая белые жировые клетки.

Ученые выяснили, что за активность бурого жира отвечает специфичный UCP1, расположенный в митохондриях. Он дает определенный биологический сигнал, который активирует работу бурого жира. Проанализировав почти пять тысяч белков млекопитающих ученые нашли два белка-предшественника, повышения уровня которых позволило повысить тепловыделяющие свойства бурого жира за счет повышения активности UCP1.

Как заявляют врачи, это может помочь лечить ожирение за счет сжигания белого жира и подойдет в тех случаях, когда обычные диеты невозможны из-за медицинских противопоказаний.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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