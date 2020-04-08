А то погибнут. Эксперты о том, какие еще алтайские предприятия нужно вернуть к работе

Сначала на неделю, потом до конца апреля – эти официальные нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса уже ни у кого не повернется язык назвать каникулами. Бизнес теряет прибыль, люди – зарплату. Власти постепенно возвращают к работе предприятия. После недельного "отпуска" вышли алтайские строители, производственники и некоторые другие – всего несколько сотен алтайских предприятий. Но еще много тысяч компаний, и в основном это мелкий, средний бизнес и ИП, остаются закрытыми. Только за минувшие сутки количество официально зараженных COVID-19 в Алтайском крае выросло с 12 до 18 человек и всем понятно, что пока вернуться к прежнему режиму жизни никак нельзя. Но, может, все-таки стоит сменить табличку "закрыто" на "открыто" еще в некоторых компаниях? Об этом вместе с amic.ru рассуждали алтайские бизнесмены и эксперты.

Давайте открываться

Сейчас чиновники и эксперты оценивают, насколько алтайский бизнес соблюдает теперь обязательные в их работе санитарные нормы. Судя по всему, следующий шаг будет основан не только на эпидемиологической ситуации, но и на ответственности бизнеса. Депутат краевого парламента, вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко, как и все остальные спикеры, с которыми мы побеседовали, говорит, что самое важное для предпринимателей – обеспечить безопасную работу своих сотрудников: маски, дезинфекция помещений, безопасное расстояние между людьми.

Так кого можно открывать? Матвейко считает, что, прежде всего, нужно подстраиваться под потоки населения.

"Я был на днях в Алейске, там пенсионерам выдавали пенсию. И работало только одно отделение Сбербанка. За день к ним пришло более 500 человек. И какая тут безопасность в таких очередях, да еще и в основном из людей старшего возраста? Это даже более опасно, чем, скажем, небольшой общепит", – приводит пример депутат.

Он считает, что открыть еще несколько офисов того же банка намного эффективнее и безопаснее, чем направлять всех в "одно окно".

Матвейко предлагает разрешить работать и частным медицинским клиникам. Поток там небольшой, зато люди получат возможность посещать врачей планово. Да и санитарные книжки продлевать надо, это как раз та самая работающая "пищёвка".

Вполне можно было бы продумать и частичную работу сферы услуг и общепита, сейчас она полностью блокирована. Да, не жизнеобеспечивающая отрасль для региона, но огромное количество рабочих мест, многие такие компании сейчас на грани разорения, отмечает Матвейко.

Депутат АКЗС, гендиректор животноводческого предприятия ООО "СП им. Г.С. Титова" Александр Траутвейн говорит в беседе с amic.ru, что если ситуация не ухудшится, то можно потихоньку открывать парикмахерские и другие объекты, оказывающие услуги. Сейчас именно они страдают больше остальных.

По данным алтайского управления по предпринимательству, сейчас работает только 40% компаний малого и среднего бизнеса. Остальным пришлось уйти на "каникулы".

Депутат Барнаульской гордумы, председатель Координационного совета предпринимателей Барнаула Юрий Ряполов убежден, что если и открывать какие-то предприятия, то сначала связанные с основными отраслями. Например, строительством.

"Губернатор разрешил выйти на работу строителям, проектировщикам и ремонтникам, а также производителям стройматериалов и железобетонных конструкций. А вот поставщики плитки, электрических комплектующих и другие подобные компании в подвешенном состоянии, и многие не понимают, можно им работать или нет", – поясняет Ряполов.

То же и с юридическими, бухгалтерскими услугами. Они нужны бизнесу и вполне могли бы работать удаленно.

Бизнес-омбудсмен Павел Нестеров добавляет, что вполне безопасно открывать небольшие массажные салоны, стоматологию, дистанционные услуги, некоторые магазины, хотя бы садовые, у которых сейчас самый сезон.

Представители сферы услуг уже и сами обратились к губернатору Виктору Томенко через "Инстаграм".

"Рассмотрите, пожалуйста, меры по открытию салонов красоты с медицинской лицензией и медицинских учреждений. Скоро люди будут голодать. Если мать парикмахер и двое детей, отец не платит алименты, то как жить? У меня работает такая сотрудница. Аренду кто нам заплатит? Налоги мы откуда возьмем? Принять решение "сидите дома за счет работодателя", а вы нас спросили? Нам где брать?" – написала одна из пользователей.

Сразу несколько разных предприятий сказали amic.ru, что получили образец заявления, который позволил бы им возобновить деятельность. Там надо указать вид выпускаемой продукции, режим работы, численность персонала, обоснование необходимости выйти на работу. И якобы направить его в Министерство промышленности и энергетики края. Вот как выглядит это заявление. Однако в самом министерстве amic.ru сообщили, что никаких разрешений на работу на основании этого заявления не выдают, даже не уполномочены на это. Там подтвердили, что подобные обращения есть, многие от компаний, которые не имеют отношения к промышленности. Но при этом обращения учитывались властями при разработке того самого перечня видов экономической деятельности, который подписал глава региона 6 апреля. И который позволил возобновить работу для многих сотен предприятий.

Надо подождать

Но многие собеседники более осторожны в предположениях. Да, идти дальше надо, но пока и этого списка достаточно, говорят они.

"Я думаю, что для обеспечения жизнедеятельности региона необходимые меры уже приняты. Да, какие-то корректировки еще будут, но не сейчас", – говорит гендиректор ООО "АгроХимСервис", депутат краевого парламента, руководитель аграрного комитета краевого регионального отделения "Деловой России" Анатолий Вытоптов.

Кстати, его предприятие (оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами) – непрерывного цикла, а потому сейчас работает. В какой-то момент пришлось перевести на "удаленку" 80% персонала, но теперь деятельность наладили. Правда, в закрытом режиме, на территорию никого не пускают, только сотрудников.

С ним солидарен и директор алтайского фонда малого и среднего предпринимательства (МСП) Антон Слободчиков.

"Этот перечень сейчас можно считать исчерпывающим в тех условиях, которые диктует эпидемиологическая обстановка. Если она будет улучшаться, то и список будет расширен", – так он ответил на вопрос amic.ru о том, какие еще компании можно было бы уже выпускать на работу.

По его словам, этот губернаторский список был сформирован исходя из обращений, в том числе отраслевых объединений предпринимателей, данных, которые были получены на горячую линию МСП. А таких обращений огромное количество. Только в день фонд получает минимум по 200 звонков и сообщений.

Перечень исчерпывающий, сказали порталу amic.ru и в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Сейчас в регионе открыты почти все крупные и немало средних промышленных предприятий, в том числе "Алтай-Кокс", "Меланжист Алтая", "Ренессанс Косметик", "ФНПЦ "Алтай", "Завод механических прессов", "Рубцовский завод запасных частей", "Алтайский завод прецизионных изделий", "АНИТИМ", "Алтайский трикотаж". После недавнего указа губернатора вернулись к работе строительные и подрядные компании, производители мебели, текстиля, автосервисы, дорожные компании, кредитные, нотариальные, страховые организации. Вообще не прекращали работу коммунальные предприятия, больницы, полиция, чиновники.

Нас не спрашивают

Но дело не только в количестве открытых предприятий, но и в качестве взаимодействия бизнеса и власти, продолжает Юрий Матвейко.

"Мы всегда входили в общественные советы, но в кризисной рабочей группе по коронавирусу нас нет. Мы не видим открытости в работе правительства, прямого диалога и не можем донести все проблемы. В отличие от многих других регионов, в Алтайском крае бизнес отстранили от обсуждения ситуации на уровне власти", – поясняет он.

Говоря "мы", Матвейко имеет в виду крупные самоорганизации бизнесменов "Опора России", "Деловая Россия" (он является председателем совета алтайского отделения ДР), Торгово-промышленной палаты и других. Эти организации направили главе региона целый пакет предложений по поддержке экономики. Это и снижение ставки по УСН для некоторых видов бизнеса, и временная отмена налога на имущество организаций для малого и среднего предпринимательства, и временная отмена транспортного налога для перевозчиков и многие другие. Подробно об этом мы писали вот тут "НДС, каникулы и платежи: крупный бизнес попросил Томенко о помощи".

Есть предложения от бизнеса и на федеральный уровень – премьеру РФ Михаилу Мишустину подобная бумага тоже ушла.

"Про поддержку бизнеса говорят постоянно и на всех уровнях, но дальше разговоров дело пока не идет. Все упирается в соглашение Минфина РФ с регионами, из-за которого Алтайский край не может давать льготы по налогам без согласования с правительством, потому что мы – дотационный субъект, – подчеркивает Матвейко.

"Да-да, – говорит и Павел Нестеров, – представителей бизнес-объединений просто необходимо подключать к оперативной работе в этот сложный период. Особенно сейчас не должно быть вакуума в отношениях".

Алтайский губернатор эти налоговые предложения получил, но реакции по ним бизнес пока не увидел.

Александр Траутвейн тоже убежден, что государство должно активнее помогать бизнесу. И если для крупных предприятий достаточно и самого разрешения возобновить работу, то мелким и средним нужны более серьезные меры.

"Дать бизнесу свободу, убрать зарегулированность, отменить лицензии, справки, ослабить налоговое бремя", – пояснил он.

Разбегутся по углам

Когда бы мы все ни вышли на работу, коронавирусные простои будут экономике еще долго аукаться. Те же мелкие предприниматели, работники снова будут уходить в тень.

"Люди, которые работали в парикмахерских, салонах красоты, в других сферах услуг снова станут работать на дому. И вернуть их обратно в легальную экономику будет крайне сложно", – считает Юрий Ряполов.

С ним соглашается барнаульский парикмахер Татьяна (фамилии просила не называть). Сейчас она арендует место в салоне красоты, без работы сидит уже вторую неделю. А за аренду платить надо.

"Как долго это будет продолжаться? Какой-то запас у меня есть, но если перейдет на май? Так мне проще будет снова работать из дома неофициально, а не в салоне, когда всем за все надо платить", – отметила она.По данным на 10 марта 2020 года, в регионе зарегистрировано 78,3 тысячи хозяйствующих субъектов. Из них 45,1 тысячи (57,6 %) – это индивидуальные предприниматели и 30,5 тысячи (39 %) – микрокомпании. Малых и средних предприятий – 2,4 тысячи (3,1 %) и 0,25 тысячи (0,3 %) соответственно.

Впрочем, сокращения уже начались не только в сферах услуг и развлечений, но и на некоторых промышленных предприятиях, которых хоть и работают, но имеют серьезное снижение спроса, добавляет экономический эксперт Артем Поломошнов.

По его словам, не менее двух лет потребуется экономике региона, чтобы выйти на докризисный уровень. И тут дело не только в коронавирусе, но и снижающейся цене на нефть, потянувшей за собой падение рубля.

"Оценить размеры потерь сейчас сложно. Возможно, мы сможем сделать это позже на основании статданных по обороту производства, налогам и другим показателям", – сказали в управлении по предпринимательству.

Но там заверили, что власти помогут бизнесу. На федеральном уровне уже действует отсрочка по налоговым платежам, отменены почти все проверки, скоро будет расширен доступ к льготному кредитованию, предоставлены отсрочки и субсидии по кредитам. А на краевом – будут снижены процентные ставки по микрозаймам для наиболее пострадавших отраслей и другие меры. Вот только бизнес говорит, что этого им будет мало.