В Барнауле начали дезинфицировать дороги и тротуары

Барнаульские дорожники провели пробную обработку дорог и тротуаров краевой столицы дезинфицирующим раствором, сообщает пресс-служба мэрии.
Его состав определили специалисты учреждения совместно с Роспотребнадзором. Они рассчитали оптимальный процент хлора в воде.
Распыление жидкости будут осуществлять в ночное время. Работы стартуют в 23:00. На улицах во время обработки дезинфицирующим раствором ограничат движение.
Полноценная дезинфекция начнется 8 апреля. Специализированная техника обработает поверхности на протяжении участка от площади Баварина до проспектов Космонавтов и Строителей.
В отрицательные температуры обработку будут приостанавливать.
Комментарии
Ну да 8 шторм-прогноз.
Зачем обрабатывать дорогу? какой в этом смысл? Кто-то рыками касается асфальта на ленинском?
Обработайте транспорт общественный, там неизвестно когда мыли эти трамваи, автобусы и троллейбусы, остановки, тамбуры магазинов.