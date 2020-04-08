Готовящееся решение правительства РФ о запрете на импорт дешевого топлива в Россию никак не скажется на внутреннем рынке. Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко в беседе с корреспондентом amic.ru объяснил, что цены на бензин в стране не могут снижаться в силу объективных причин.

В настоящее время цена бензина в США составляет в среднем 30 рублей за литр, в России – 40-42 рубля. Баррель нефти марки Brent стоит 33 доллара.

"То, о чем говорят отдельные эксперты, обращая внимание, как снижается стоимость бензина на АЗС в Европе или США вслед за падением цен на нефть, к нашей стране неприменимо. Уже много раз отмечал, что в России около 70% в цене на бензин составляют налоги и акцизы. Если снизить последние вдвое, только в этом случае может упасть и цена на бензин. Но откуда тогда брать деньги нашему бюджету", – задает резонный вопрос Матвейко.

Тем временем правительство России решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщает РБК.

Пока эта мера будет рассчитана до сентября 2020 года – то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть. В настоящее время из-за карантина в стране уже заметно упал спрос на бензин, отмечает издание. По некоторым регионам эта цифра достигает 30-50%.

За рубежом топливо подешевело вслед за нефтью, а в России стоимость почти не изменилась из-за особенностей регулирования. Юрий Матвейко напомнил, что сейчас в стране, по сути, нет зарубежного топлива. В 2018-2019 годах Россия брала небольшую часть с Минского нефтеперерабатывающего завода. До этого несколько лет назад были поставки бензина на Дальний Восток из Японии и Южной Кореи. Но сотрудничество прекратилось еще примерно в 2015 году, сообщил спикер.