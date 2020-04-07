Врачи рассказали, как лечат пациентов с коронавирусом в Барнауле

Одна из заболевших коронавирусом в Алтайском крае находится в тяжелом состоянии, рассказала заместитель главного врача по лечебной части Городской больницы №5 Оксана Артюшенко. Ее комментарий разместили в аккаунте регионального Минздрава в Instagram.
По словам врача, пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние женщины постепенно улучшается.
"Возможно, завтра мы будем уже говорить, что у нее не тяжелая степень, — рассказала Артюшенко. – Она получает этиатропную терапию и, соответственно, все остальные необходимые препараты и находится на ИВЛ. С ней постоянно находятся врачи-реаниматологи, которые осуществляют контроль за ней".
Еще одна пациентка находится в состоянии средней степени тяжести. Ей проводят кислородную терапию с помощью кислородного концентратора. Болезнь остальных зараженных COVID-19 протекает в легкой форме.
Напомним, в регионе лабораторно подтверждены 12 случаев заболевания коронавирусом. В контактах двух из них не установили носителей инфекции.
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