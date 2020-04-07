Оперштаб разоблачил очередной фейк о коронавирусе на Алтае

Региональный оперативный штаб опроверг информацию о том, что в Чемал из Барнаула приехала пожилая женщина, болеющая COVID-19. Соответствующую информацию распространили в социальных сетях, но она оказалась фейком.
Во-первых, пенсионерка приехала не из столицы Алтайского края, а из Алейского района. Во-вторых, результат исследования на коронавирус у нее отрицательный.
"В очередной раз призываем жителей не реагировать на фейковые новости, не поддаваться панике и ориентироваться только на официальные, проверенные источники информации", – обратились к местным жителям в оперативном штабе.
Об указанной женщине известно, что она до прибытия на Чемал жила в доме престарелых и инвалидов. Старушка находилась под круглосуточным наблюдением медиков в связи с другим заболеванием, не имеющим отношения к коронавирусу.
Напомним, Республика Алтай остается одним из четырех регионов России, в которых дом сих пор не подтверждено ни одного случая заболевания COVID-19. В Алтайском крае установлено 12 случаев заражения.
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