На Алтайский край надвигается шторм

Прохладную погоду прогнозируют в Алтайском крае в среду, 8 апреля, информирует региональный Гидрометцентр.
Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +4°C до +9°C (в предгорных районах – до +14°C). На большей части территории региона пройдут дожди. Особенно интенсивными они будут на юге и востоке.
Синоптики ожидают сильный ветер. Его скорость будет достигать 7-12 м/с с порывами до 22 м/с. На дорогах местами гололедица.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +7°C до +9°C. Временами небольшой дождь. Скорость ветра в краевой столице не превысит 8 м/с. Гололед может осложнить жизнь автолюбителям.
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