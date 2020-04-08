Путин подписал указ о выплатах на детей в возрасте до трех лет

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", сообщает пресс-служба Кремля.
Документ предусматривает ежемесячные выплаты семьям на детей в возрасте до трех лет. Сумма денежной поддержки на каждого такого ребенка составит по 5 тысяч рублей.
В документе оговариваются сроки выплат – с апреля по июнь 2020 года. Эти средства не будут учитываться в качестве дохода семей.
Граждане вправе обратиться за назначением и получением выплаты вплоть до 1 октября 2020 года.
Ранее управляющий региональным отделением ПФР Борис Трофимов объявил, что всем семьям Алтайского края, имеющим право на маткапитал, начнут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка уже в апреле. По его словам, деньги на эти выплаты уже подготовлены.
Трофимов уточнил, что никакие документы это семьи предоставлять не должны. База людей, которые попадают под соответствующую категорию, в ПФР есть.
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