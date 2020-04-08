Алтайский край вошел в середняки рейтинга по комфортной городской среде

В рейтинге регионов России по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" Алтайский край попал в число середняков. К соответствующим выводам пришли эксперты Минстроя.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
- Московская область (87 баллов);
- Калужская область (86);
- Тульская область (84);
- Ленинградская область (82);
- Иркутская и Свердловская области (81);
- Ставропольский край (80);
- Нижегородская область (75);
- Башкортостан и Якутия (74);
- Татарстан и Красноярский край (73);
- Республика Коми, Белгородская и Самарская области (72).
Что касается всех сибирских регионов, то они заняли в рейтинге следующие позиции:
- Иркутская область – 5-е место;
- Красноярский край – 9-е место;
- Омская область – 13-е место;
- Томская область – 15-е место;
- Кемеровская область – 17-е место;
- Новосибирская область – 21-е место;
- Алтайский край – 23-е место;
- Республика Алтай – 26-е место;
- Республика Хакасия – 29-е место;
- Республика Бурятия – 33-е место;
- Республика Тыва – 36-е место
- Забайкальский край – 41-е место.
Таким образом, в разрезе сибирских регионов положение Алтайского края в рейтинге также можно оценить как среднее.
Отметим, что при ранжировании регионов страны составители рейтинга анализировали 35 показателей.
В центре внимания были такие факторы, как соответствие нормам и правилам благоустройства, количеств реализуемых направлений, наличие центра компетенций, завершение запланированных объектов, доля переданных на содержание благоустроенных территорий, количество заседаний профильной комиссии, доля финансового участия граждан в благоустройстве объектов, доля муниципального и регионального софинансирования программ и другие.
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