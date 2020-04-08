52 тысячи детей в Алтайском крае получат путинские выплаты

Алтайские единороссы сделают все необходимое, чтобы семьи с детьми с 3 до 7 лет вовремя получили новую выплату. Об этом на совещание совета фракции ЕР в краевом парламенте сообщил секретарь регионального отделения партии, спикер АКЗС Александр Романенко. Ежемесячная поддержка от государства составит пять тысяч рублей, в регионе на нее претендуют более 52 тысяч детей этого возраста.

Алтайский край получит из федерального бюджета на выплаты 3,179 млрд рублей. По словам Александра Романенко, депутатам нужно привести в соответствие нормативную базу, чтобы начать выплаты уже с июня. Необходимые документы уже подготовили.

"Нам не потребуется проводить сессию по корректировке бюджета (и это важно, ведь в апреле из-за коронавируса в АКЗС сессии отменили, – прим. авт.). В Бюджетном кодексе РФ и законе Алтайского края № 75-ЗС есть нормы, которые дают нам право провести изменения бюджетной росписи и финансирования. Это позволит нам начать выплаты в обозначенный срок", – сказал Романенко на совещании, где присутствовали не только депутаты, но и чиновники краевого правительства.

Он также заверил, что единороссы будут держать вопрос на контроле.

В Алтайском крае выплата составит 5101 рубль – это половина регионального прожиточного минимума. По данным Минсоцзащиты, меры поддержки коснутся 52 тысяч детей (с 3 до 7 лет), в семьях которых общий доход ниже прожиточного минимума на человека.

Эту выплату еще в январе 2020 года анонсировал Владимир Путин. А в конце марта он заявил, что деньги выдадут раньше, не в июле, а в июне. Это связано со сложной обстановкой из-за коронавируса.

Вопрос недавно обсудили на совещании федерального уровня при участии секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, министра труда и социальной политики РФ Антона Котякова, представителей регионов России. Турчак сообщил тогда, что все необходимые федеральные законы, постановления правительства для осуществления этих выплат уже готовы. Теперь изменения должны внести власти регионов. И срок довольно короткий – до 9 апреля.