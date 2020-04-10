С йодом и кальцием. Где найти чистую питьевую воду с хорошим составом

Зима сезона 2019-2020 была очень снежной. А потому и паводка в регионе ждут полноводного. Но страшен этот сезон не только возможными подтоплениями, но и ухудшением качества воды. Вместе с растаявшим снегом в Обь стекают осадки дыма, копоти, а также мусор. Все это образует вредные и токсичные вещества, которые могут попасть к нам в стакан. Конечно, воду тщательно фильтруют, но это оказывает сильный эффект на ее вкусовые качества.

Поэтому на весенний период необходимо обеспечить себя чистой и вкусной питьевой водой. Удобным вариантом будет доставка бутилированной воды на дом. Например, вода "Синеводье Премиум" от компании "АкваМастер" объемом 19 литров стоит 160 рублей. Эта цена – одна из самых выгодных по городу. Более того, доставка бутыля будет бесплатной.

"Синеводье Премиум" добывается из скважины глубиной 210 метров. Вода содержит оптимальное для ежедневного употребления количество кальция, калия и магния. Кроме того, "АкваМастер" отдельно производит воду с добавлением йода, селена и фтора. Ведь сибирская почва крайне бедна содержанием в ней этих незаменимых микроэлементов. Вода выпускается как в небольших бутылках – 0,5 и 1,5 литра, которые удобно брать с собой, так и в "семейных" объемах для домашнего пользования – 5 и 19 литров.

"Синеводье Премиум" – вода артезианская, но "АкваМастер" производит и минеральную воду. Это лечебно-столовая вода "Белокурихинская Восточная № 2". Ее источник расположен в предгорьях Алтая. Благодаря природной минерализации она содержит ряд жизненно важных микроэлементов: калий, магний, натрий, кальций, фосфор. В ЗАО "Курорт Белокуриха" эту воду применяют в лечебных целях. Врачи рекомендуют ее для профилактики заболеваний ЖКТ.

"АкваМастер" также производит квас и натуральный, знакомый с детства лимонад. "Дюшес", "Ситро", "Буратино" и другие газированные напитки компания производит без сахара. Весь ассортимент продукции вы можете заказать домой или в офис. Доставка бесплатная.

Торгово-производственная компания "АкваМастер"

Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 2ф

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